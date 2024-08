Krasikov, který byl součástí výměny vězňů, sloužil u elitní jednotky FSB

Rus Vadim Krasikov odsouzený v Německu za vraždu, který byl součástí čtvrteční rozsáhlé výměny vězňů mezi Západem a Ruskem, byl příslušníkem ruské tajné služby FSB. Uvedl to mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov, podle kterého Krasikov sloužil u elitní jednotky Alfa.

Mluvčí Peskov na své pravidelné tiskové konferenci, na níž se novináři ptali zejména na okolnosti výměny, rovněž řekl, že jednání ohledně výměny vězňů nijak nesouvisí s hovory o urovnání konfliktu na Ukrajině. Informovala o tom agentura TASS.

Krasikov "sloužil v Alfě, sloužil společně s některými členy ochranky" prezidenta Vladimira Putina, uvedl Peskov. Dodal, že se s Krasikovem proto bezpečnostní pracovníci ve čtvrtek vřele přivítali.

O Krasikovově příslušnosti k FSB se v médiích spekulovalo. Byl o ní přesvědčen i německý soud, který jej v roce 2021 poslal na doživotí do vězení, Rusko to ale až dosud oficiálně nepotvrdilo. Krasikov si v německém vězení odpykával doživotní trest za vraždu Čečence s gruzínským občanstvím Zelimchana Changošviliho, odpůrce ruského režimu, v berlínském parku Kleiner Tiergarten v roce 2019. Německý soud zločin označil za "státem objednanou vraždu".

Kreml odmítl souvislost s Ukrajinou

Čtvrteční největší výměna vězňů od konce studené války se uskutečnila v Turecku, odkud se do Ruska vydalo deset lidí - osm dospělých a dvě děti. Do Spojených států a Německa zamířilo 16 propuštěných. Na rozsáhlé dohodě se podle západních médií podílela celá řada státních orgánů a vyjednavačů.

Kreml dnes ale odmítl, že by se spolupráce mohla přenést na pole mírových hovorů ohledně války na Ukrajině. Tu Rusko rozpoutalo invazí do sousední země v roce 2022.

„Jedná se o různé oblasti práce a zcela odlišné situace," řekl Peskov. „Pokud mluvíme o Ukrajině a složitějších mezinárodních problémech, pak je to úplně jiná záležitost. Tam platí úplně jiné principy... Práce tam probíhá v trochu jiném režimu a podle jiných zásad," dodal mluvčí.

