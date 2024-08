Bílý dům potvrdil výměnu vězňů s Ruskem, na svobodě je i novinářka žijící v Česku

Bílý dům potvrdil výměnu vězňů s Ruskem. V prohlášení zmiňuje, že se do Spojených států vrací novináři Evan Gershkovich a Alsu Kurmaševová, bývalý voják Paul Whelan a ruský opozičník Vladimir Kara-Murza. Celkem podle Washingtonu bylo z Ruska při dnešní výměně vězňů propuštěno 16 lidí.

Ruská tajná služba FSB uvedla, že v rámci výměny vězňů Rusko převzalo osm svých občanů a dvě děti. Výměna se uskutečnila v Ankaře.

„Dojednali jsme propuštění celkem 16 lidí z Ruska - včetně pěti německých a sedmi ruských občanů, kteří byli politickými vězni ve své vlastní zemi," uvedl Bílý dům. Někteří z propuštěných strávili ve vězení roky. „Dnes jejich utrpení skončilo," stojí dále v prohlášení amerického prezidenta Joea Bidena.

Gershkovichovo propuštění přivítal deník The Wall Street Journal, pro který reportér v Rusku pracoval. Podle deníku se výměna uskutečnila v Ankaře. Turecké úřady odpoledne informovaly o rozsáhlé výměně vězňů. Celkem se jednalo podle jejich informací o 26 lidí. Výměny se zúčastnilo celkem sedm zemí - USA, Rusko, Bělorusko, Německo, Slovinsko, Polsko a Norsko.

Biden v prohlášení také poukázal na to, že se mu podařilo během jeho vlády dosáhnout propuštění 70 Američanů, kteří byli zadržováni či vězněni v zahraničí.

6,5 roku vězení pro novinářku RFE/RL

Whelana a Gershkoviche označilo americké ministerstvo zahraničí za protiprávně vězněné. Bývalý příslušník armády Whelan byl v Rusku zadržován a vězněn od roku 2018. Odsouzen byl za špionáž. Gershkovich byl zadržen v Rusku v březnu loňského roku. V červenci mu ruský soud udělil trest 16 let vězení za špionáž. Gershkovich, jeho zaměstnavatel i americké úřady obvinění ze špionáže odmítaly.

V polovině července byla odsouzena i Kurmaševová, která do svého zadržení v Rusku žila s rodinou v Praze. Dostala trest 6,5 roku vězení za to, co ruské úřady nazývají lživými informacemi o ruské armádě. Rozsudek kritizovaly americké i české úřady.

Dvaačtyřicetiletý Kara-Murza, který má ruský i britský pas a v USA je držitelem takzvané zelené karty, byl loni uvězněn kvůli tomu, že opakovaně odsoudil ruskou invazi na Ukrajinu a podporoval západní sankce proti Rusku. Ochránci lidských práv ho považují za politického vězně.

