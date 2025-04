Korejské KHNP už v dostavbě Dukovan nestojí nic v cestě

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže definitivně zamítl rozklad francouzské společnosti EDF proti průběhu tendru na výstavbu jaderných bloků v Dukovanech.

Průběh soutěže a výběr korejské firmy KHNP byly podle úřadu v pořádku. Řízení o tendru tím končí. ČEZ tak už může s Korejci uzavřít finální smlouvy o výstavbě, podpis se očekává v příštích týdnech, uvedl předseda úřadu Petr Mlsna. EDF podle něj může rozhodnutí Antimonopolního úřadu ještě napadnout u Krajského soudu v Brně. EDF zatím své další kroky nekomentovala.

O výstavbě dvou nových jaderných reaktorů rozhodla vláda loni v červenci. Dala přednost nabídce KHNP před nabídkou EDF. Dalšího uchazeče - Westinghouse - vyřadila ze soutěže už dříve.

Porušení nařízení o zahraničních subvencích?

Antimonopolní úřad zakázku řešil několik měsíců, námitky proti výběru konkurenční firmy v soutěži podali oba neúspěšní uchazeči. Zpochybňovali oprávnění korejské firmy používat nabízenou technologii a transparentnost řízení. Francouzská firma konkrétně uváděla, že byla porušena nařízení o zahraničních subvencích, obě firmy také označily za nezákonný postup zadavatele, který podle nich mimo jiné nedodržel základní zásady zadávání veřejných zakázek zejména v souvislosti s výběrem preferovaného dodavatele.

ÚOHS námitky zamítl, obě společnosti podaly rozklad k předsedovi úřadu Mlsnovi. Westinghouse letos v únoru své připomínky i rozklad stáhl, s korejskou společností se totiž Američané dohodli na ukončení vzájemných sporů. EDF naopak v řízení pokračovala a svůj rozklad proti původnímu rozhodnutí ÚOHS nedávno rozšířila o další námitky, které upozorňují právě na uzavření globální dohody o narovnání mezi Westinghouse a jihokorejskými společnostmi KEPCO a KHNP. Všechny námitky ovšem předseda ÚOHS Mlsna pravomocně zamítl. Zúčastněné strany už o tom informoval. Průběh řízení podle něj protahovala například povinnost doručovat poštou dokumenty do Koreje. Každá taková komunikace podle úřadu znamenala prodloužení řízení o více než měsíc.

Úřad podle Mlsny došel ke svému rozhodnutí na základě studia evropské i národní legislativy. Ve svém rozhodnutí o rozkladu se přitom plně ztotožnil s prvoinstančním verdiktem úřadu. „Ze zákona nevyplývá možnost podat námitky proti takovým úkonům zadavatele, neboť jde o postup mimo zadávací řízení. Pokud nelze podat námitky, není splněn jeden ze základních předpokladů pro podání návrhu, bez jehož splnění není možné jej věcně projednat. Úřad tak zjevně není oprávněn přezkoumávat dodržování zásad zadavatelem při postupu mimo zadávací řízení,“ vysvětlil dnes Mlsna.

Spolu s dnešním rozhodnutím tak bylo zrušeno také předběžné opatření úřadu, které zakazovalo ČEZ uzavřít smlouvu k Dukovanům s KHNP. Podpis smlouvy plánují obě firmy v příštích týdnech.

Mlsna dále upozornil, že EDF ještě může rozhodnutí úřadu napadnout u Krajského soudu v Brně. Pokud by tak francouzská firma učinila, případný odkladný účinek by podle něj závisel čistě na uvážení soudu.Případné vydání soudního předběžného opatření, které by opět zakazovalo uzavřít smlouvu, je však podle Mlsny podmíněno složením poměrně výrazné kauce ve výši jednoho procenta z nabídkové ceny na dukovanský projekt. Soud by přitom musel posoudit, zda převažuje veřejný zájem nad zájmem firmy. EDF zatím rozhodnutí ÚOHS ani své další případné kroky nechtěla komentovat.

Stavba nových jaderných bloků v Česku by měla být největší tuzemskou zakázkou vůbec. Vláda loni v tendru rozhodla, že preferovaným uchazečem o stavbu je korejská společnost KHNP, s níž nyní ČEZ jedná o finální smlouvě ke stavbě. Náklady při aktuálně preferované výstavbě dvou reaktorů v Dukovanech jsou při současných cenách 400 miliard korun. První blok v Dukovanech by měl být hotový v roce 2036.

