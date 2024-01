Digitální systém přihlašování na SŠ zatím zvládá zátěžové testy. Zátěž registrů se ale ověřit nedá

Digitální systém přihlašování na střední školy, který by se měl ve čtvrtek otevřít uchazečům, zatím zvládá zátěžové testy. Ujistil o tom ředitel Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (Cermat) Miroslav Krejčí. Zátěžové testy systému dělá Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB). Podle Krejčího se testuje systém jako takový a jeho infrastruktura.

„Zatím se NÚKIB nepodařilo udělat test, který by sundal servery," řekl Krejčí. Úřad podle něj testuje, jak je Digitální přihlašovací systém (DiPSy) postavený, nikoliv zátěž základních registrů a NIA ID. NIA ID je jedním ze státních přihlašovacích prostředků Identity občana. Zátěž Základních registrů a NIA ID se podle Krejčího otestovat nedá. NÚKIB podle něj dělá i takzvané penetrační testy. Při těch zkouší, zda ze systému neunikají citlivé informace. Tyto testy úřad podle Krejčího provádí od minulého týdne.

Podle Krejčího se testuje, co všechno by mohli zkusit hackeři, kteří by chtěli systém vyřadit z provozu. Testy se zaměřují například na takzvaný DDoS útok. Při DDoS útoku se hackeři snaží vysokým množstvím přístupů na weby najednou přes více počítačů stránky zahltit, a tím narušit jejich fungování.

Problém jako s eDoklady snad nehrozí

Elektronický systém přihlašování na střední školu je se základními registry propojený. Krejčí v minulosti řekl, že experti pracují na tom, aby se se spuštěním přihlášek neopakoval jejích výpadek. Uvedl, že je velká pravděpodobnost, že se to nestane. Digitální a informační agentura (DIA) před více než týdnem spustila aplikaci eDoklady pro vytvoření elektronické varianty občanského průkazu. Po velkém náporu uživatelů na Identitu občana systém kolaboval.

DiPSy je podle Krejčího dimenzovaný na to, aby zvládl 10 000 až 20 000 současně pracujících uživatelů. Na střední školy by se letos mělo podle ministerstva hlásit až 106 000 žáků devátých tříd základních škol a desetitisíce dalších uchazečů, například zájemců o víceletá gymnázia, studentů středních škol, kteří chtějí změnit obor, nebo dospělých uchazečů, kteří se hlásí do dálkového či večerního studia. Krejčí dříve řekl, že se počítá zhruba se 120 000 uchazeči.

Zájemci o studium na střední škole si mohou nově od letoška podat tři přihlášky místo dvou, vyznačí na nich pořadí, kterým školám dávají přednost. Na základě výsledků zkoušek a priorit uchazečů je pak systém automaticky rozřadí. Přihlášku mohou podat nově elektronickou formou s ověřením zákonného zástupce a využitím elektronické identity, papírovou formou s podporou elektronického systému nebo pouze papírovou formou.

