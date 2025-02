Jsme ochotni nasadit britské vojáky na Ukrajině, uvedl Starmer

Britský premiér Keir Starmer uvedl, že je připraven vyslat na Ukrajinu britské vojáky, pokud to bude nutné. Napsal to ve článku pro The Telegraph, o kterém informuje BBC a agentura AFP.

Keir Starmer napsal, že Spojené království je „připravené a ochotné přispět k bezpečnostním zárukám pro Ukrajinu tím, že v případě potřeby nasadí své vlastní vojáky“. V exkluzivním článku pro deník The Telegraph premiér uvedl, že rozhodnutí zvážit vyslání britských vojáků a vojaček do nebezpečí nevzal na lehkou váhu. Pomoc při zajišťování bezpečnosti Ukrajiny podle britského premiéra znamená pomoc při zajišťování bezpečnosti vlastní země i evropského kontinentu.

Je to poprvé, co britský premiér výslovně formuloval, že zvažuje vyslání britských mírových sil na Ukrajinu. Starmer to uvedl krátce předtím, než se během dneška v Paříži sejdou vedoucí představitelé velkých evropských zemí a budou jednat o situaci kolem Ukrajiny. K setkání dojde poté, co vyšlo najevo, že americká administrativa chce jednat o příměří přímo s Ruskem bez účasti Evropanů. Mimořádné setkání svolal francouzský prezident Emmanuel Macron.

