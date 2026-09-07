„Jsme hluboce šokovaní.“ Merz po triumfu AfD mluví o změněném Německu. Babiš dopad na Česko nevidí, Orbán slaví
Drtivé vítězství AfD v Sasku-Anhaltsku vyvolalo v Německu i Evropě ostré reakce. Kancléř Friedrich Merz přiznal hluboký šok a mluví o volbách, které změnily celou zemi. Andrej Babiš tvrdí, že výsledek pro Česko nic neznamená, zatímco Viktor Orbán triumf AfD otevřeně oslavil.
Drtivé vítězství Alternativy pro Německo v Sasku-Anhaltsku otřáslo německou politikou. AfD, kterou tamní tajná služba od roku 2023 vede jako prokazatelně pravicově extremistickou, získala 43,8 procenta hlasů. Vládní CDU kancléře Friedricha Merze skončila s pouhými 17,2 procenta druhá, přestože před pěti lety v zemi zvítězila se 37,1 procenta. „Jsme všichni hluboce šokovaní,“ přiznal Merz po jednání vedení strany. Výsledek označil za nejhorší porážku CDU za poslední desítky let a dodal, že volby změnily nejen Sasko-Anhaltsko, ale celé Německo. „Nemůžeme proto přejít k dennímu pořádku,“ řekl.
Merz zároveň uklidňoval zahraniční partnery, že německé instituce zůstávají stabilní a země nezmění své politické uspořádání ani pevné zakotvení v Evropě. Za šokující označil, že téměř 60 procent voličů podpořilo strany, které podle něj zpochybňují demokratické instituce. Vedle AfD měl na mysli Levici a proruské Spojenectví Sahry Wagenknechtové. „Dva a půl tisíce kilometrů na východ odsud panuje z tohoto volebního výsledku obzvlášť velká radost,“ poznamenal. Od plánovaných reforem ustoupit nechce, vláda je podle něj musí především lépe vysvětlovat.
Regionální volby v Sasku-Anhaltsku vyhrála krajně pravicová Alternativa pro Německo. To, že se uskupení ve volbách daří, není žádná novinka. Jenže ve východoněmecké zemi strana vyhrála naprosto drtivě. Možná se dočká i historicky prvního postu zemského premiéra. Zbývá jediná otázka: Je to jen začátek převzetí moci?
Německé mainstreamové strany mají problém. Bude Sasko-Anhaltsko precedentem?
Názory
Regionální volby v Sasku-Anhaltsku vyhrála krajně pravicová Alternativa pro Německo. To, že se uskupení ve volbách daří, není žádná novinka. Jenže ve východoněmecké zemi strana vyhrála naprosto drtivě. Možná se dočká i historicky prvního postu zemského premiéra. Zbývá jediná otázka: Je to jen začátek převzetí moci?
Babiš popsal, proč Merz prohrál
Český premiér Andrej Babiš reagoval podstatně chladněji. „Pro ČR to neznamená nic,“ řekl po jednání vlády. Podle něj se navíc přeceňuje závislost české ekonomiky na Německu. Za vzestup AfD viní především dvě „fatální chyby“ německé politiky: odstavení jaderných elektráren a migrační politiku bývalé kancléřky Angely Merkelové. Babiš očekává, že se tradiční německé strany proti AfD spojí. Pro Česko je podle něj rozhodující hlavně to, jak bude Německo vystupovat na Evropské radě.
Babiš zároveň připomněl, že politický test pro Německo nekončí v Sasku-Anhaltsku. Už za dva týdny se budou konat volby také v Berlíně a Meklenbursku-Předním Pomořansku. Teprve jejich výsledek podle něj ukáže, zda byl triumf AfD regionálním výkyvem, nebo potvrzením širšího trendu. Sám přitom tvrdí, že migrační politika Angely Merkelové přinesla opačný výsledek, než jakého chtěla dosáhnout. Podle Babiše chtěla zabránit nástupu krajní pravice, místo toho ale její pozici posílila.
Výsledek vyvolal mimořádně ostrou reakci také v Polsku. Tamní premiér Donald Tusk už v neděli prohlásil, že z vítězství AfD se v Polsku mohou těšit jen „idioti nebo zrádci“. Ministr zahraničí Radosław Sikorski pak upozornil, že AfD jen těsně nedosáhla na absolutní většinu, což označil za velmi znepokojivý signál. Polsko navíc sleduje i postoj šéfky AfD Alice Weidelové ke Schengenu. Její návrh na vystoupení Německa z prostoru volného pohybu by podle Sikorského měl vážné důsledky i pro Polsko.
Newstream CLUB červen 2026
Letní Newstream Club je pozvánkou k přemýšlení o domově jako o investici – do místa, vztahů, kultury i země, kterou někdy neumíme docenit. Sourozenci Sara a Teo Sandevovi, kteří mají kořeny v Makedonii, mluví o Česku jako o domově, který si vybrali. Petr Dvořák o Vltavské filharmonii jako symbolu odvahy posouvat Prahu dál a Marek Dospiva s Olgou Trčkovou ukazují, jak se potkává svět umění,…
Obavy ale nezůstaly jen ve Varšavě. Francouzský ministr financí Roland Lescure označil výsledek za známku sílící populistické vlny, které podle něj musí Evropa čelit. Ministr pro evropské záležitosti Benjamin Haddad zase mluvil o velmi vážném okamžiku pro Evropu a zdůraznil, že nacionalismus a xenofobie nejsou odpovědí na obavy voličů. Španělský premiér Pedro Sánchez pak varoval, že extremistická hrozba v Evropě i ve světě sílí.
C’est un moment grave en Europe de voir l’extrême-droite l’emporter dans une élection régionale en Allemagne.— Benjamin Haddad (@benjaminhaddad) September 6, 2026
Nous devons entendre avec humilité les colères, les inquiétudes, les peurs et y répondre.
Mais le nationalisme et la xénophobie ne seront jamais une solution. Nous ne…
Orbán oslavuje, Fico napadá evropskou politiku
Úplně opačně reagoval Viktor Orbán. Bývalý maďarský premiér označil volební noc za „skvělou pro Německo a pro Evropu“ a AfD pogratuloval k drtivému vítězství. „Připravte se! Tohle je jen začátek,“ napsal. Slovenský premiér Robert Fico zase využil výsledek k útoku na evropskou politiku vůči migraci, klimatu a válce na Ukrajině. Vyjádřil přání, aby porážka německých vládních stran nevedla k „nabídce války s Ruskem“ jako způsobu, jak jejich neúspěch překrýt.
A huge night for Germany and Europe!— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) September 6, 2026
Congratulations to @Alice_Weidel, @UlrichSiegmund and the entire @AfD on their landslide victory in Saxony-Anhalt!
Buckle up. This is just the beginning! 💪
Právě rozdílné reakce ukazují, že zemské volby v Sasku-Anhaltsku už dávno nejsou jen německou regionální záležitostí. Pro Merze znamenají tvrdou domácí porážku a varování před dalším posilováním AfD. Pro část evropských politiků jsou signálem rostoucího extremismu. A pro Orbána či Fica naopak potvrzením, že se politická nálada v Evropě posouvá směrem, který je jim ideově bližší.