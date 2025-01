Jednání Putin – Trump na spadnutí? Jsem připraven, vzkázal vládce Kremlu

Také americký prezident v posledních dnech opakovaně prohlásil, že je připraven se s ruským protějškem co nejdříve setkat. Tématem by měla být Ukrajina a ceny energií. Bez nás to nepůjde, upozornil Kyjev.

Reklama

Ruský prezident Vladimir Putin je připraven jednat s novým americkým prezidentem Donaldem Trumpem o Ukrajině či cenách energií. Řekl to dnes podle agentury Reuters. Otázku jednání s Ukrajinou však podle něj komplikuje skutečnost, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj podepsal dekret, jenž mu zakazuje vést rozhovory s šéfem Kremlu. Rusko podle Putina nikdy neodmítalo kontakty s americkou administrativou.

Trump v posledních dnech opakovaně prohlásil, že je připraven se s Putinem co nejdříve setkat.

Pokud jde o jednání o konfliktu na Ukrajině, Putin naznačil, že je ochoten se o něm bavit s Trumpem, ale za stávajících podmínek ne přímo s Kyjevem. Poukázal přitom na Zelenského dekret, který ukrajinským představitelům znemožňuje s Putinem hovořit. Kyjev přitom nespěchá se zrušením tohoto zákazu, řekl Putin.

O nás bez nás? V žádném případě, hlásí Kyjev

Úřad ukrajinského prezidenta dnes podle agentury AFP odmítl, aby mírová jednání probíhala jen mezi Putinem a Trumpem, bez Ukrajiny a Evropy. Putin chce jednat o osudu Evropy bez Evropy a o Ukrajině bez Ukrajiny, upozornil šéf kanceláře ukrajinského prezidenta Andrij Jermak. „To se nestane. Putin sám se musí vrátit do reality, nebo bude do reality přiveden,“ dodal Jermak.

Reklama

Putin dnes ocenil „pragmatickou“ povahu Trumpa a jeho inteligenci. Řekl také, že souhlasí s nynějším americkým prezidentem v tom, že ukrajinské krizi se dalo vyhnout, pokud by Trump nebyl „obrán o volební vítězství“ v roce 2020. „Mohu s ním jen souhlasit, když říká, že kdyby byl prezidentem, kdyby mu nebylo ukradeno vítězství v roce 2020, nenastala by krize na Ukrajině, která vznikla v roce 2022,“ řekl Putin podle agentury AFP v ruské televizi.

Prezidentské volby v roce 2020 vyhrál demokratický kandidát Joe Biden, Trump a mnozí jeho příznivci od té doby bez důkazů opakují tvrzení o volebních podvodech.

Pragmatické vztahy

Ruský prezident připomněl, že za prvního Trumpova prezidentství měl s šéfem Bílého domu obchodní a pragmatické vztahy.

Putin zdůraznil, že Moskva má mnoho témat, o nichž chce hovořit s americkou administrativou. Jde například o strategickou stabilitu či ceny ropy. Příliš nízká cena ropy by podle něj byla špatná pro Washington i pro Moskvu.

Putin také zpochybnil, že by Trumpova administrativa rozhodla o dodatečných sankcích proti Rusku, protože by to podle něj poškodilo i americkou ekonomiku.

Trump, který se do úřadu vrátil v pondělí, tento týden pohrozil Rusku vysokými cly a uvalením poplatků a dalších sankcí na ruské zboží, pokud nebude brzy uzavřena dohoda o ukončení války na Ukrajině.

Trump dal Putinovi ultimátum. Mír, nebo cla Politika Americký prezident Donald Trump ve středu pohrozil Rusku vysokými cly, pokud nebude brzy uzavřena dohoda o ukončení války na Ukrajině. Trump to uvedl na své síti Truth Social. ČTK Přečíst článek