Britové schválili migrační zákon. Ten jim umožní deportovat některé migranty do Rwandy

Dolní sněmovna ve třetím čtení schválila návrh migračního zákona, který má umožnit britské vládě deportovat do africké Rwandy některé migranty žádající o azyl. Informovala o tom britská média a světové agentury. Norma nyní podle stanice BBC zamíří do horní komory britského parlamentu, tedy do Sněmovny lordů.

Pro zákon hlasovalo 320 poslanců, 276 bylo proti. Britský premiér Rishi Sunak tak překonal odpor v řadách vlastní Konzervativní strany, poznamenala agentura Reuters. Podle agentury AP se totiž asi šest desítek konzervativců vzbouřilo ve snaze legislativu dále zpřísnit, jiní zákonodárci ale vnímali normu jako příliš extrémní.

Britská vláda plánuje posílat migranty, kteří se do Británie dostávají na lodích přes Lamanšský průliv, do Rwandy a až tam mají být přijímány a řešeny jejich případné žádosti o azyl. Britský nejvyšší soud nicméně před časem rozhodl, že taková politika je nezákonná, protože Rwanda není pro uprchlíky bezpečnou zemí.

Vláda proto připravila nový návrh, jenž tento východoafrický stát, který kritici obviňují z porušování lidských práv, za bezpečnou zemi označuje. To má vyloučit soudní přezkum plánovaných deportací.

Londýn si od zákona slibuje, že odradí migranty od toho, aby platili pašerákům lidí za převoz přes Lamanšský průliv do Británie. Počet migrantů, kteří v loňském roce nelegálně připluli do země přes Lamanšský průliv, činil 29 437, což je podle předběžných vládních údajů o 36 procent méně než v roce 2022.