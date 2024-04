Jaká bude reakce Izraele na útok Íránu? Válečný kabinet se zatím na postupu neshodl

Izraelský válečný kabinet v neděli několik hodin jednal o reakci na noční íránský dronový a raketový útok na Izrael, na postupu se však zatím neshodl, uvádějí s odvoláním na své zdroje izraelská i zahraniční média. Podle agentury Reuters se členové kabinetu přiklánějí k odvetě, na jejím rozsahu a načasování však shoda není.

Po bezprecedentním íránském úderu, který podle všeho nakonec nezpůsobil výraznější škody, je zásadní otázkou, zda bude následovat další eskalace již tak výbušné situace na Blízkém východě. Mnozí státníci dnes volali po maximální zdrženlivosti a Washington dával najevo, že se chce vyhnout vystupňování konfliktu mezi Izraelem a Íránem, který byl dosud považovaný za "stínovou válku".

Válečný kabinet, kde společně rozhodují izraelský premiér Benjamin Netanjahu, jeho ministr obrany Joav Galant a Benny Ganc, který byl před vypuknutím války v Pásmu Gazy jednou z tváří izraelské opozice, se sešel odpoledne. Jednání se podle médií účastnili také náčelník generálního štábu Herzi Halevi nebo jeho předchůdce Gadi Eisenkot.

Po několika hodinách byla schůzka přerušena bez konečného rozhodnutí a v blízké budoucnosti se čeká pokračování diskuse, uvádějí izraelská média. Televize CNN s odvoláním na nejmenovaného izraelského činitele informovala, že kabinet pověřil armádu, aby připravila dodatečné scénáře izraelské odpovědi.

Odvetný úder? Není potřeba!

Podle zpravodajského webu The Times of Israel (ToI) přišla některá hebrejská média s informací, že Ganc a Eisenkot chtěli spustit odvetný úder už v noci na dnešek, když ještě íránský útok probíhal. Myšlenka okamžité odpovědi ale byla rychle zavržena.

Netanjahu v sobotu večer prohlásil, že Izrael ublíží komukoli, kdo ublíží Izraeli. Vyjádření přišlo ve chvíli, kdy Írán zahajoval svůj první přímý úder proti židovskému státu. V reakci na bombardování íránského konzulátu v Damašku vyslal Teherán stovky dronů a střel, což po úspěšných zásazích Izraele a jeho partnerů nezpůsobilo významné škody.

„Tato událost není u konce... Tváří v tvář íránské hrozbě vybudujeme regionální koalici a vybereme si od Íránu daň, a to způsobem a ve chvíli, jaké nám budou vyhovovat,“ uvedl Ganc prohlášení vydaném před schůzí válečného kabinetu.

Ministr obrany Galant ve vlastním stanovisku uvedl, že Izrael má příležitost vytvořit „strategickou alianci proti této vážné íránské hrozbě“. Později se po telefonu spojil se svým americkým protějškem Lloydem Austinem.

Další izraelští politici včetně krajně pravicového ministra národní bezpečnosti Itamara Ben Gvira ovšem volali po rychlé a rázné odpovědi. Takový postup ale zřejmě nemá podporu americké vlády, která už řadu týdnů dává najevo nespokojenost s agresivní taktikou Izraele v boji proti teroristickému hnutí Hamás v Pásmu Gazy.

Šéf Bílého domu Joe Biden podle amerických médií Netanjahuovi po íránském útoku sdělil, že USA by se nepřipojily k vojenské odvetě. Nejmenovaný americký činitel pak podle agentury Bloomberg při brífinku pro novináře naznačil, že odvetný úder není potřeba, protože Izrael ve spolupráci s partnery íránský útok odrazil a z incidentu „vyšel vítězně".

„Našim cílem je deeskalovat regionální napětí. Nechceme širší regionální konflikt,“ shrnul stanovisko Washingtonu jeden z vládních představitelů, kteří hovořili s médii.

