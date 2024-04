Fiala bude v Bílém domě jednat nejen o Ukrajině, ale i Blízkém východu

Tématem rozhovorů českého premiéra s americkou stranou bude i poslední vývoj na Blízkém východě a rozsáhlý letecký útok Íránu na Izrael. Může to ovlivnit program návštěvy. Před odletem do USA to řekl premiér Petr Fiala (ODS), který se má v pondělí v Bílém domě setkat s americkým prezidentem Joem Bidenem. S představiteli Spojených států chce mluvit také o další vojenské podpoře Ukrajiny, bez níž by bylo podle Fialy velmi obtížné, ne-li nemožné, zastavit ruskou agresi, které Ukrajina už přes dva roky čelí.

Fiala znovu odsoudil íránský útok na Izrael v noci na neděli a ocenil, že se díky bezpečnostní a obranné spolupráci Izraele se spojenci podařilo zneškodnit drony a rakety dříve, než mohly někomu ublížit. "Je důležité, aby situace dále neeskalovala, abychom našli řešení. To řešení musí být založeno na tom, že budeme rozlišovat, kdo jsou viníci a kdo jsou oběti té eskalace a že Izrael bude mít absolutní právo se bránit a používat k tomu všechny prostředky, které umožní jeho přežití," řekl ministerský předseda.

Podle nejmenovaného zdroje serveru Axios americký prezident Joe Biden izraelskému premiérovi Benjaminu Netanjahuovi řekl, že Spojené státy budou proti jakékoliv odvetě Izraele proti Íránu za jeho noční útok.

Podle Fialy je jasné, že situace na Blízkém východě bude tématem rozhovorů s americkou stranou. "Nakolik to ovlivní sám ten program návštěvy, to uvidíme," poznamenal.

S americkými představiteli bude chtít Fiala mluvit o další podpoře Ukrajiny. "Budu se tomu věnovat ve všech rozhovorech," řekl premiér a připomněl podporu evropských zemí a českou iniciativu na nákup munice v třetích zemích. "Ale je potřeba dělat víc a je potřeba si přiznat, že bez Spojených států by to bylo velmi obtížné, ne-li nemožné. A Spojené státy musejí pokračovat ve své podpoře a jedině tak jsme schopni pomoci Ukrajině natolik, aby se dokázala bránit obrovské ruské přesile, což je v zájmu nás všech. Budu se snažit přesvědčit americké přátele, že ta pomoc a podpora je naprosto nutná," uvedl Fiala.

Washington je největším dárcem vojenské pomoci Kyjevu a americká vláda pod vedením prezidenta Joea Bidena od začátku ruské invaze posílá na Ukrajinu vojenské vybavení ze svých zásob, které pak doplňuje za peníze uvolněné Kongresem. Na konci loňského roku však vyčerpala poslední prostředky, které zákonodárci na tento účel uvolnili, a americká vojenská pomoc je od té doby ochromená.

Nynější cesta do USA je podle Fialy potvrzením historicky nejlepších vztahů mezi oběma zeměmi. Premiér zdůraznil také ekonomickou spolupráci, obrat vzájemného obchodu podle něj každoročně roste. Zmínil mimo jiné americké dodávky zkapalněného zemního plynu do Evropy, díky nimž se daří Česku zbavit se závislosti na ruském plynu, nebo dodávky paliva do českých jaderných elektráren.

Kromě schůzky v Bílém domě čeká Fialu také jednání se šéfem Sněmovny reprezentantů Mikem Johnsonem a dalšími členy Kongresu. Setká se také s krajany žijícími v USA, s byznysmany a vystoupí s projevem v Hudsonově institutu. Uctí rovněž památku bývalých prezidentů Václava Havla a Tomáše Garrigua Masaryka.