Jak Trump řeší fentanylovou epidemii v USA? Zavádí drakonická cla na Čínu

Peking má podle amerického prezidenta Donalda Trumpa lví podíl na americké zdravotní krizi související fentanylem, drogou nebezpečnější, než je heroin. A jak Trump přispívá k řešení této drogové epidemie? Zavádí drakonická 245procentní cla na dovoz injekčních stříkaček z Číny.

Clo na dovoz z Číny do Spojených států nyní v některých případech dosahuje až 245 procent. Podle listu The New York Times (NYT) se tato sazba týká injekčních stříkaček a jehel. Kromě nových cel ve výši 145 procent uvalených současným prezidentem Donaldem Trumpem se totiž na část zboží vztahují rovněž ochranná cla zavedená za jeho předchůdce Joea Bidena, která se pohybují od 7,5 procenta do 100 procent. Nejvyšší stoprocentní clo přitom Bidenova administrativa vloni uvalila právě na injekční stříkačky a jehly, píše NYT.

To, že celní sazba v některých případech dosahuje až 245 procent, potvrdila v úterní zprávě rovněž americká vláda. „Čína nyní čelí clům až 245 procent na dovoz do USA v důsledku svých odvetných opatření,“ píše se ve zprávě bez dalších podrobností.

Trump letos nejdříve na dovoz z Číny uvalil desetiprocentní clo. Na začátku března tuto sazbu zdvojnásobil na 20 procent. Odůvodnil to údajným podílem Pekingu na americké zdravotní krizi v souvislosti s drogou fentanyl.

Při oznámení takzvaných recipročních cel, kterými chce Bílý dům snížit obchodní deficity s partnery, na Čínu uvalil další dovozní poplatek 34 procent. Ten následně v reakci na odvetná opatření Pekingu postupně zvýšil na 125 procent.

