Hotovo. Novým šéfem NATO bude Rutte, proti už není ani Orbán

Novým generálním tajemníkem Severoatlantické aliance (NATO) se stane končící nizozemský premiér Mark Rutte, uvedl server nizozemské televize NOS. Rutteho protikandidát, rumunský prezident Klaus Iohannis, se kandidatury vzdá. Končící šéf aliance Jens Stoltenberg Rutteho označil za velmi silného kandidáta a poznamenal, že výběr nového generálního tajemníka je velmi blízko završení.

„Nyní, když Rutteho kandidaturu plně podporuje i Maďarsko, zbývá jen, aby jediný protikandidát, rumunský prezident Iohannis, odstoupil. Zasvěcené osoby NOS potvrdily, že Iohannis tak učiní v nejbližší době,“ napsal server NOS.

Orbán obrátil

Maďarský premiér Viktor Orbán po delším váhání uvedl, že jeho země už není proti nástupu Rutteho do funkce generálního tajemníka NATO.

„Po dnešním oznámení premiéra Orbána je myslím zjevné, že jsme velmi blízko rozhodnutí... Myslím, že Mark Rutte je velmi silný kandidát,“ poznamenal v tomto kontextu Stoltenberg, kterému mandát vyprší v říjnu.

Sedmapadesátiletému Ruttemu vyjádřily už loni podporu klíčové alianční země jako USA, Británie, Francie a Německo. V dubnu nizozemského politika podpořilo i Turecko a naposledy mu chyběla deklarovaná podpora už jen ze strany Rumunska a Slovenska. Nový slovenský prezident Peter Pellegrini dnes podle agentury Reuters vyjádřil ochotu Rutteho podpořit.

NATO přijímá rozhodnutí konsenzem, takže jakýkoli kandidát potřebuje podporu všech 32 členských států.

Rumunský prezident Iohannis v březnu oznámil, že se chce o křeslo generálního tajemníka ucházet, protože východoevropské země by ve vůdčích funkcích v Severoatlantické alianci měly mít větší zastoupení.

