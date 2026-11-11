Partneři projektu
newstream.cz Politika Hegseth unikl impeachmentu. Republikáni ho podrželi kvůli válce s Íránem

Hegseth unikl impeachmentu. Republikáni ho podrželi kvůli válce s Íránem

Pete Hegseth
ČTK
ČTK, fry
Sledovat newstream.cz na Googlu

Republikáni ve Sněmovně reprezentantů zablokovali pokus odvolat ministra obrany Petea Hegsetha kvůli válce s Íránem. Návrh na impeachment, který podal republikán Thomas Massie, skončil v soudním výboru ovládaném republikány. Hegseth mezitím označil snahu o své sesazení za frašku a získal veřejnou podporu Donalda Trumpa.

Republikánská většina ve Sněmovně reprezentantů fakticky zastavila pokus o ústavní žalobu na ministra obrany Petea Hegsetha. Poslanci poměrem 211 ku 204 rozhodli, že rezoluci o impeachmentu postoupí soudnímu výboru, kde mají republikáni většinu. Tím podle agentury AFP zmařili plánované hlasování o tom, zda má šéf Pentagonu čelit ústavní žalobě.

Hlasování přišlo jen několik hodin poté, co Hegseth označil snahu o své odvolání za frašku a hájil své působení v čele Pentagonu. Za vystoupení ho pochválil prezident Donald Trump.

Jensen Huang a Donald Trump

Trumpa „ohromila“ kauza šéfa Nvidie a jeho milenky. Případ už prověřuje FBI

Politika

Kauza kolem šéfa Nvidie Jensena Huanga přerůstá z osobního skandálu v politický a bezpečnostní problém. FBI podle Donalda Trumpa prověřuje Huangův vztah s ženou, kterou americké úřady podle The New York Times považovaly za čínský zpravodajský kontakt. Případ už srazil akcie Nvidie o více než čtyři procenta, vyvolal interní vyšetřování firmy, žalobu akcionářů a v Kongresu znovu otevřel otázku přísnějších omezení prodeje čipů do Číny.

fry

Přečíst článek

Návrh přišel od republikána

Rezoluci podal republikánský kongresman Thomas Massie, který patří také mezi Trumpovy kritiky. Návrh se týká především války s Íránem, ale odkazuje i na Hegsethovu roli v amerických vojenských operacích ve Venezuele a v Jemenu.

Massie byl podle Reuters jediným republikánem, který hlasoval spolu s demokraty proti postoupení návrhu do soudního výboru. Ostatní republikáni tak Hegsethovi poskytli dostatek hlasů k tomu, aby se přímému hlasování o impeachmentu vyhnul.

Válka s Íránem dál zatěžuje republikány

Tlak na ministra obrany sílí po drtivé porážce republikánů v nedávných kongresových volbách, po nichž strana přišla o většinu ve Sněmovně reprezentantů i Senátu. Trump i voliči považují nepopulární válku s Íránem za jeden z hlavních faktorů, které k volebnímu propadu přispěly. Nový Kongres zasedne v lednu.

Ani případné schválení impeachmentu ve Sněmovně by ale automaticky neznamenalo Hegsethův konec. K jeho odvolání by byla potřeba dvoutřetinová většina v Senátu.

Související

Mohlo by vás zajímat

Z bývalého rekreačního střediska Kaštela vznikne hotel s francouzskou luxusní značkou

Český Odien sází na luxus u Jadranu. Do Chorvatska přivede Sofitel, promění i renesanční pevnost

Reality

Michal Nosek

Přečíst článek

Americké jaderné projekty jsou pro Korejce zatím „holubi na střeše“. Dukovany stále mají zásadní význam

Názory

Jan Žižka

Přečíst článek