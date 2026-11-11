Hegseth unikl impeachmentu. Republikáni ho podrželi kvůli válce s Íránem
Republikáni ve Sněmovně reprezentantů zablokovali pokus odvolat ministra obrany Petea Hegsetha kvůli válce s Íránem. Návrh na impeachment, který podal republikán Thomas Massie, skončil v soudním výboru ovládaném republikány. Hegseth mezitím označil snahu o své sesazení za frašku a získal veřejnou podporu Donalda Trumpa.
Republikánská většina ve Sněmovně reprezentantů fakticky zastavila pokus o ústavní žalobu na ministra obrany Petea Hegsetha. Poslanci poměrem 211 ku 204 rozhodli, že rezoluci o impeachmentu postoupí soudnímu výboru, kde mají republikáni většinu. Tím podle agentury AFP zmařili plánované hlasování o tom, zda má šéf Pentagonu čelit ústavní žalobě.
Hlasování přišlo jen několik hodin poté, co Hegseth označil snahu o své odvolání za frašku a hájil své působení v čele Pentagonu. Za vystoupení ho pochválil prezident Donald Trump.
Kauza kolem šéfa Nvidie Jensena Huanga přerůstá z osobního skandálu v politický a bezpečnostní problém. FBI podle Donalda Trumpa prověřuje Huangův vztah s ženou, kterou americké úřady podle The New York Times považovaly za čínský zpravodajský kontakt. Případ už srazil akcie Nvidie o více než čtyři procenta, vyvolal interní vyšetřování firmy, žalobu akcionářů a v Kongresu znovu otevřel otázku přísnějších omezení prodeje čipů do Číny.
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Politika
Kauza kolem šéfa Nvidie Jensena Huanga přerůstá z osobního skandálu v politický a bezpečnostní problém. FBI podle Donalda Trumpa prověřuje Huangův vztah s ženou, kterou americké úřady podle The New York Times považovaly za čínský zpravodajský kontakt. Případ už srazil akcie Nvidie o více než čtyři procenta, vyvolal interní vyšetřování firmy, žalobu akcionářů a v Kongresu znovu otevřel otázku přísnějších omezení prodeje čipů do Číny.
Návrh přišel od republikána
Rezoluci podal republikánský kongresman Thomas Massie, který patří také mezi Trumpovy kritiky. Návrh se týká především války s Íránem, ale odkazuje i na Hegsethovu roli v amerických vojenských operacích ve Venezuele a v Jemenu.
Massie byl podle Reuters jediným republikánem, který hlasoval spolu s demokraty proti postoupení návrhu do soudního výboru. Ostatní republikáni tak Hegsethovi poskytli dostatek hlasů k tomu, aby se přímému hlasování o impeachmentu vyhnul.
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Válka s Íránem dál zatěžuje republikány
Tlak na ministra obrany sílí po drtivé porážce republikánů v nedávných kongresových volbách, po nichž strana přišla o většinu ve Sněmovně reprezentantů i Senátu. Trump i voliči považují nepopulární válku s Íránem za jeden z hlavních faktorů, které k volebnímu propadu přispěly. Nový Kongres zasedne v lednu.
Ani případné schválení impeachmentu ve Sněmovně by ale automaticky neznamenalo Hegsethův konec. K jeho odvolání by byla potřeba dvoutřetinová většina v Senátu.