Český Odien sází na luxus u Jadranu. Do Chorvatska přivede Sofitel, promění i renesanční pevnost
Chorvatská Kaštela má přilákat hosty, kteří si za dovolenou připlatí. Investiční skupina Odien Group Michaela Sarana sem přivádí první hotel značky Sofitel v zemi a chystá také proměnu renesanční pevnosti v butikový hotel. Během pěti let chce v oblasti investovat přes 100 milionů eur. Sází přitom na to, že pobřeží mezi Splitem a Trogirem dokáže turisty lákat i mimo hlavní sezonu.
Z bývalého rekreačního střediska Kaštela vznikne hotel s francouzskou luxusní značkou, své místo si udrží i historická pevnost, která nabídne klidné ubytování v apartmánech u moře. Takové plány má v chorvatské Kaštele skupina Odien Group se sídlem v Praze. Majitel rozsáhlého developerského projektu Avia City v pražských Letňanech rozšiřuje své hotelové podnikání na Jadranu. Nyní podepsal franšízovou smlouvu se skupinou Accor, díky níž do Chorvatska poprvé vstoupí značka Sofitel.
Přes sto milionů eur do hotelů i bydlení
Sofitel Kaštela je součástí investičního programu za více než 100 milionů eur, který chce Odien v oblasti uskutečnit během příštích pěti let. Peníze mají směřovat nejen do luxusních hotelů, ale také do rezidenčních projektů a ubytování pro zaměstnance. Skupina si od investic slibuje vznik pracovních míst, posílení místní ekonomiky a prodloužení turistické sezony. Jejím cílem je vybudovat z Kaštely destinaci, která se prosadí na mezinárodním trhu luxusního cestování.
„Naše ambice přesahují samotnou výstavbu luxusních hotelů. Chceme pomoci vytvořit destinaci se silnou mezinárodní identitou, která bude známá svou kvalitou, autenticitou a jedinečnými zážitky,“ uvedl majitel skupiny Michael Saran. Za hlavní přednosti oblasti považuje historickou architekturu, středomořský charakter a polohu mezi Splitem a Trogirem. Právě spojení těchto atributů se zavedenou hotelovou značkou má podle něj přinést další rozvoj.
Jeho hotel obsadili ozbrojenci, okupační úřady mu přidělily nového vlastníka a ruští turisté v něm dnes tráví dovolenou. Ukrajinský podnikatel Denys Kaťucha proti Rusku vysoudil náhradu škody 5,1 milionu dolarů, tedy 111,1 milionu korun. Peníze však možná nikdy neuvidí. Agentura Reuters na jeho příběhu ukazuje, jak Moskva přebírá nemovitosti na okupovaném pobřeží Azovského moře.
Rusové mu vzali hotel a vozí do něj turisty. Majitel vysoudil miliony, peníze ale neviděl
Zprávy z firem
Jeho hotel obsadili ozbrojenci, okupační úřady mu přidělily nového vlastníka a ruští turisté v něm dnes tráví dovolenou. Ukrajinský podnikatel Denys Kaťucha proti Rusku vysoudil náhradu škody 5,1 milionu dolarů, tedy 111,1 milionu korun. Peníze však možná nikdy neuvidí. Agentura Reuters na jeho příběhu ukazuje, jak Moskva přebírá nemovitosti na okupovaném pobřeží Azovského moře.
Sofitel otevře v roce 2029
Nový hotel vznikne v části Kaštel Stari, v areálu bývalého rekreačního střediska Zeničko. Podle aktuálně zveřejněných plánů nabídne 137 pokojů a apartmá a otevře v roce 2029. Hosté budou mít k dispozici restaurace a bary, wellness, vnitřní i venkovní bazény nebo plážový klub. Součástí budou také prostory pro konference a společenské akce.
Hotel bude provozovat Odien Hotels, hotelová divize skupiny. Sofitel, který patří do portfolia Accoru a má více než 120 hotelů po celém světě, tím získá svou první chorvatskou adresu. „Sofitel Kaštela propojí eleganci francouzského luxusu s atmosférou, dědictvím a životním stylem jadranského pobřeží a vytvoří jedinečnou destinaci pro cestovatele z celého světa,“ uvedla Maud Bailly, generální ředitelka značek Sofitel, Sofitel Legend, MGallery a Emblems.
Penta Real Estate dál rozšiřuje své působení na britském realitním trhu. Společně s irskou hotelovou skupinou Staycity investuje přes 230 milionů liber, tedy zhruba 6,7 miliardy korun, do výstavby aparthotelu v centru Londýna. Projekt nabídne 350 pokojů a jeho součástí bude také obnova historického kostela. Penta v něm získá většinový podíl.
Po tisícovce bytů přichází hotel. Penta rozšiřuje své londýnské impérium
Reality
Penta Real Estate dál rozšiřuje své působení na britském realitním trhu. Společně s irskou hotelovou skupinou Staycity investuje přes 230 milionů liber, tedy zhruba 6,7 miliardy korun, do výstavby aparthotelu v centru Londýna. Projekt nabídne 350 pokojů a jeho součástí bude také obnova historického kostela. Penta v něm získá většinový podíl.
Pevnost zůstane vcelku. Místo bytů nabídne hotel
Vedle nového resortu připravuje Odien také rekonstrukci pevnosti Štafileo v části Kaštel Štafilić. Renesanční stavba známá rovněž jako Rotondo pochází z roku 1508 a stojí přímo na pobřeží. Skupina ji chce proměnit v butikový hotel s menším počtem apartmánů a zachovat její historický charakter. Restaurátorské práce mají podle firmy probíhat ve spolupráci s orgány památkové ochrany.
Původní varianta přitom počítala s rozdělením objektu na samostatné bytové a komerční jednotky, což umožňovalo i stavební povolení. Odien se rozhodl pro hotel, který pevnost uchová jako jeden celek. „Hrad Štafileo je nedílnou součástí identity Kaštely. Rozhodli jsme se jej zachovat jako jeden celek a přeměnit jej na historický hotel u moře, čímž zajistíme jeho dlouhodobou budoucnost pro místní komunitu, návštěvníky i budoucí generace,“ uvedl dříve Saran pro Seznam Zprávy.
Česká stopa stará přes století
Plánované otevření Sofitelu v roce 2029 má i českou historickou souvislost. Připadne na 120. výročí založení penzionu, který v nedalekém Kaštel Lukšići otevřel lékař Jindřich Šoulavý. Ten v roce 1909 pomohl položit základy organizovaného cestovního ruchu v oblasti a propagoval ji jako místo vhodné pro celoroční pobyty. Sázel především na příznivé klima a přírodní podmínky.
Šoulavého penzion nabízel 85 pokojů, 150 lůžek a zázemí pro koupání. Historický objekt dodnes funguje pod jeho jménem, byť s jinými vlastníky, a lékaře připomíná také přilehlá pláž. Na někdejší českou stopu tak nyní navazuje investiční skupina z Prahy, která chce do oblasti přivést další kategorii návštěvníků.
Čtyři glajchy. Tři země. Přes 11 miliard korun. Česká UDI Group dokončila hrubé stavby čtyř rezidenčních projektů od Brna přes Budapešť až po Bělehrad. Stovky nových bytů se tak posunuly o krok blíž k předání majitelům. a developer už má rozjeté další miliardové plány v celkem šesti zemích, mimo jiné třeba ve vzdálené Panamě či na Kostarice.
Brno, Budapešť, Bělehrad. Miliardové stavby UDI Group rostou
Reality
Čtyři glajchy. Tři země. Přes 11 miliard korun. Česká UDI Group dokončila hrubé stavby čtyř rezidenčních projektů od Brna přes Budapešť až po Bělehrad. Stovky nových bytů se tak posunuly o krok blíž k předání majitelům. a developer už má rozjeté další miliardové plány v celkem šesti zemích, mimo jiné třeba ve vzdálené Panamě či na Kostarice.
Od Letňan k jadranským resortům
Odien už v Chorvatsku vlastní a provozuje resort Le Méridien Lav Split. Celkem v zemi připravuje tři nové luxusní hotelové projekty s kapacitou přesahující 270 pokojů. Skupina založená v roce 2004 spravuje aktiva za 890 milionů eur a zaměřuje se především na luxusní hotelnictví a nemovitosti.
V Česku patří k jejím hlavním projektům Avia City na 66 hektarech bývalého průmyslového areálu v pražských Letňanech, kde plánuje vznik nové multifunkční městské čtvrti.
Realitní CLUB říjen 2026
Investice do nemovitostí jsou hlavním tématem nového Realitního CLUBU. Na obálce jsou architekti Jaroslav Wertig a Boris Redčenkov ze studia A69, o byznysu kolem kulturních nemovitostí mluví Albert Čuba. Šéf Penta Real Estate Rudolf Vacek ukazuje, kde dnes Praha skrývá největší developerské příležitosti.
Vychází podzimní Realitní Club
Vychází nové podzimní číslo magazínu Realitní Club. Společným jmenovatelem čísla jsou investice. Nejen ty finanční, ale také investice do kvalitního návrhu, dobré lokality a dlouhodobě fungujícího města.
Na obálce jsou architekti Jaroslav Wertig a Boris Redčenkov ze studia A69. V titulním rozhovoru upozorňují na paradox současného bydlení, kdy se z bytů stále častěji stává investiční produkt a prodejní metry mohou dostávat přednost před kvalitou každodenního života.
O byznysu kolem kulturních nemovitostí mluví Albert Čuba, zakladatel ostravského Divadla Mír. V rozhovoru popisuje, jak kolem kultury vybudoval fungující podnikatelský model a proč už jsou banky ochotné financovat i divadelní nemovitosti.
O největších developerských investicích mluví v magazínu Rudolf Vacek, šéf Penta Real Estate. Popisuje proměnu pražských brownfieldů, budoucnost Bubnů i projekty na Florenci, Budějovické nebo Vítězném náměstí.
Hlavní téma čísla se vrací také k nejtradičnější české realitní investici – bytu na pronájem. Češi totiž dál považují nemovitosti za jednu z nejjistějších cest, jak dlouhodobě uložit peníze. Jenže investiční byt už není automat na peníze. Ceny výrazně vzrostly, financování je dražší a čistý výnos z nájemného se u běžného bytu často pohybuje jen kolem tří procent. Do výsledku navíc stále více promlouvají náklady na opravy, kvalita domu, správa, nájemníci i přísnější podmínky financování.
„Doba, kdy byl investiční byt téměř automaticky dobrou investicí, končí. Dnes mnohem víc rozhoduje kvalita, lokalita a dlouhodobá udržitelnost projektu. Právě na to se nové číslo Realitního Clubu dívá z pohledu architektů, developerů i investorů,“ říká Petra Nehasilová, šéfredaktorka magazínu Realitní Club.
Magazín Realitní CLUB. Digitální verzi magazínu si můžete objednat na stránkách newstream.cz, distribuci tištěného magazínu zajišťuje Send.