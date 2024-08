Harrisová už na svou kampaň vybrala půl miliardy dolarů

Kampaň kandidátky demokratů na prezidentku USA Kamaly Harrisové vybrala od dárců za měsíc na 500 milionů dolarů (téměř 12,6 miliardy korun), sdělily informované zdroje Reuters, podle níž jde o bezprecedentní výběr peněz reflektující nadšení dárců před prezidentskými volbami 5. listopadu.

Hned čtyři zdroje obeznámené se získáváním financí na kampaň Reuters sdělily, že půl miliardy dolarů vybrala Harrisová za čtyři týdny, kdy je kandidátkou. Nynější viceprezidentka naskočila do kampaně místo prezidenta Joea Bidena 21. července poté, co se 81letý šéf Bílého domu vzdal obhajoby mandátu.

Finance vybrané na kampaň jsou nezbytné pro reklamu a získání nerozhodnutých voličů. Vstup 59leté Harrisové spustil záplavu finančních darů po týdnech, kdy se dárci zdráhali přispívat na kampaň Bidenovi kvůli jeho katastrofálnímu výkonu v televizním duelu proti republikánskému kandidátovi na prezidenta Donaldu Trumpovi, v němž se Biden často zadrhával.

Tým Harrisové stačil ještě v červenci vybrat 310 milionů dolarů a celková suma peněz, které do té doby získala ona a Bidenova kampaň, překročila miliardu dolarů, což bylo podle kampaně demokratů nejrychlejší překročení této hranice v historii.

Trumpova kampaň hlásila za červenec získání 138,7 milionu dolarů, přičemž dohromady měla k dispozici 327 milionů dolarů. Kampaň Harrisové měla v červenci k dispozici 377 milionů dolarů.

