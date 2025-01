Fico zřejmě přišel o většinu ve sněmovně. Strana Hlas-SD vyloučila dva poslance

Slovenská vládní strana Hlas-sociální demokracie (Hlas-SD) oznámila, že ze svých řad vyloučila dva poslance parlamentu. Zdůvodnila to jejich personálními požadavky ohledně obsazení různých funkcí. Tříčlenná vládní koalice premiéra Roberta Fica tak zřejmě přišla o většinu ve sněmovně. Po dřívějším odchodu trojice poslanců z klubu Slovenské národní strany (SNS) měly vládní strany ve 150členné sněmovně (NR SR) už jen 76 poslanců.

Poslanci Samuel Migaľ a Radomír Šalitroš, o jejichž vyloučení rozhodl Hlas-SD na pracovním kongresu, patřili ke čtveřici rebelujících zákonodárců této strany. Jejich postup při hlasování sněmovny loni vedl k tomu, že vládní koalice nedokázala schválit některé návrhy a odložila je na letošek.

„Poslanci vznesli jako jediné požadavky vlastní personální nominace na čtyři klíčové posty: ministr vnitra, místopředseda NR SR, ředitel vojenského zpravodajství a místopředseda strany Hlas-SD,“ uvedla strana.

Rebelující poslanci z Hlasu-SD a ani trojice poslanců, jež loni opustila klub SNS, při hlasováních ve sněmovně dosud nepodporovali návrhy opozice.

Hlas-SD založil v roce 2020 Peter Pellegrini poté, co spolu s několika kolegy vystoupili z Ficovy strany Směr-sociální demokracie. Po loňském vítězství Pellegriniho v přímé volbě slovenského prezidenta se novým předsedou Hlasu-SD stal ministr vnitra Matúš Šutaj Eštok. Strana pak Pellegrinimu zřídila čestnou funkci zakládajícího předsedy, který se podle stanov například může zúčastňovat jednání všech orgánů Hlasu-SD a vyjadřovat se k některým rozhodnutím jejího předsednictví.

