Fiala vyzval k rozumnému hospodaření s energiemi, stát půjde příkladem

K rozumnému hospodaření s plynem a elektřinou vyzval v dnešním mimořádném projevu premiér Petr Fiala (ODS). Vláda, státní organizace, firmy i domácnosti podle něj mají zvážit, zda s energiemi zacházejí správně a jak jimi neplýtvat. Rozumné hospodaření s energiemi uspoří každému vlastní peníze, ale také sníží výdaje státního rozpočtu, řekl. Pomůže to podle něj také průmyslu i celé české ekonomice. Fiala bude důsledně trvat na tom, aby stát se svými institucemi šel v šetření příkladem.

Vládní rozhodnutí zastropovat ceny energií nebylo jednoduché, uvedl premiér. "Jde řádově o více než sto miliard korun, které musíme někde získat. Nechceme si tyto peníze opět půjčit, jak to dělaly vlády před námi," řekl Fiala. Vedle chystané daně z mimořádných zisků by podle něj měl stát cenový strop u silové elektřiny a plynu financovat ze zvýšených dividend u státem vlastněných společností včetně společnosti ČEZ.

Kabinet tento týden prosadil ve Sněmovně novelu energetického zákona, která mu umožní v případě mimořádné tržní situace stanovit horní hranici cen elektřiny a plynu pro odběratele. Předpis ještě musí projednat Senát a podepsat prezident. Cenu silové elektřiny chce poté vláda omezit na šesti korunách za kilowatthodinu, v případě plynu na třech korunách za kilowatthodinu.

Fiala chtěl dnešním projevem vyvrátit možné pochybnosti lidí, zda kvůli cenám energií zvládnou nastávající zimu. Stanovení nejvyšších možných cen podle něj dává každému jistotu. Připomněl i další vládní sociální opatření, která kabinet souhrnně označuje jako "deštník proti drahotě". Občany vybídl, aby se neostýchali a zajímali se o možnosti, jak pomoc využít.

Raketový růst cen energií na konci srpna je podle něj přímým důsledkem ruské ekonomické války proti Západu. "Cílem je ohrozit sociální jistoty obyvatel evropských zemí, rozvrátit jejich ekonomiku, podkopat důvěru občanů ve stát a v demokracii jako takovou a postavit jednotlivé evropské země proti sobě," uvedl. Situace však podle něj naopak státy Evropské unie spojila.

Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) dříve uvedl, že rozpočtové dopady zastropování budou představovat nejvýše 130 miliard korun. Stát podle něj použije na náklady mobilizované příjmy ze všech státních firem, připravovanou daň z mimořádných zisků a příjmy z emisních povolenek. Fiala dnes hovořil o částce přes sto miliard korun. Stát se kvůli tomu nebude zadlužovat, využít chce podle Fialy mimořádnou daň i dividendy ze státem vlastněných společností.

Z nynější krize podle předsedy vlády neexistuje jednoduchá cesta. "Změnit českou energetiku, vybudovat novou infrastrukturu, to trvá dlouhé měsíce a roky. Proto na tom usilovně pracujeme," uvedl. Připomněl vládní kroky směrem k naplnění zásobníků a vytváření rezerv, ale i posun v přípravách dostavby jaderné elektrárny v Dukovanech. "Děláme, co můžeme, aby se ČR stala co nejdříve energeticky suverénním státem. To je jediná cesta, jak se z nebezpečí energetické krize opravdu a definitivně dostat," řekl.

Pomoci podle Fialy může každý tím, že bude hledat cesty k úsporám a efektivnímu hospodaření s energiemi. Rozumné nakládání s energiemi pomůže každému uspořit vlastní peníze, omezí výdaje státního rozpočtu a také pomůže ekonomice, doplnil. "Chci vás poprosit, abyste právě to měli v následujících měsících na paměti a podle toho se pokusili jednat. A mohu vám slíbit, že budu důsledně trvat na tom, aby stát a jeho instituce šly příkladem," dodal.

