Politický diář Jany Havligerové: Česko podle Babiše: ANO obsazuje Hrad i Strakovku

Šéf ANO by se přeci jenom raději než prezidentem republiky stal znovu premiérem. „Jsem manažer, premiérská role mi sedí víc,“ svěřil se serveru Lidovky.cz. Jako nevýhodu prezidentského úřadu vidí malý manévrovací prostor. Prezident má omezené pravomoci…Na Pražském hradě by se podle Babišova ideálu měl usadit někdo z triumvirátu jeho věrných nohsledů – Schillerová, Havliček, Vondráček. To by, panečku byla jízda. Ale ani Andrej Babiš si nemůže koupit úplně všechno, co by chtěl. Naštěstí.

Nejnovější, srpnový průzkum agentury Median potvrzuje, že Babiš by, s třiadvaceti a půl procentem, vyhrál první kolo prezidentských voleb. Těsně v patách má s dvaadvaceti procenty bývalého generála Petra Pavla. A ten by ho také ve druhém kole s přehledem převálcoval. Oproti poslední anketě stejné agentury Pavel o jeden procentní bod posílil, zatímco Babiš dva procentní body ztratil. Ovšem expremiér, jak známo, víc než na průzkumy dá na to, co stojí ve hvězdách a v kartách. Z kruhů blízkých Babišovi prosakuje: Sedm z deseti kartářek předpovídá, že se hlavou státu nestane.

Předseda Babiš má za sebou 204 výjezdů obytňákem a ještě tak čtyřiadvacet před sebou. A tvrdí, že za ním chodí dál víc lidí a říká: „Nekandidujte na prezidenta, potřebujeme vás zpátky jako premiéra!“ Lidé si podle něj pamatují, že když byl premiérem, tak věci řídil, a vláda rozhodovala rychle. Jaké množství je čím dál víc lidí, ví bůh a svatý Václav, ale na referendum o Fialově kabinetu to nevypadá. I tak by Babišovi bylo k ničemu. Stoosmičkové vládní koalici sice padají preference, ovšem na brzký návrat do Strakovy akademie Babiš politickou sílu nemá. A ke všemu ještě Čapák…

