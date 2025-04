Premiér i přednášející. Fiala si za vedlejšák vydělal zhruba milion

Premiér Petr Fiala (ODS) dostal od října 2021, tedy od počátku současného volebního období za úvazek, který si ponechal na Masarykově univerzitě (MU) v Brně, zhruba milion korun. Uvedl to server Page Not Found s odkazem na informace od vedení univerzity. Do prosince 2021, kdy tehdejší prezident Miloš Zeman jmenoval Fialovu vládu, měl premiér na MU plný čtyřicetihodinový úvazek, poté si ho zkrátil na pětinový.

Mluvčí vlády Lucie Michut Ješátková webu sdělila, že „ještě před nedávnem“ Fiala na univerzitě přednášel, nyní se primárně věnuje doktorandským studentům a koncepčním otázkám rozvoje katedry mezinárodních vztahů a evropských studií na Fakultě sociálních studií. Kdy přesně přestal Fiala přednášet, neuvedla.

Také podle proděkanky pro komunikaci Fakulty sociálních studií Veroniky Veličky Zapletalové je Fiala školitelem doktorských studentů, vedle toho je členem Vědeckých rad Fakulty sociálních studií a MU a rozvíjí publikační činnost. „Těmto aktivitám pak odpovídá jeho pracovní úvazek na našem pracovišti,“ uvedla pro server.

Podle serveru by měl Fiala pro katedru pracovat osm hodin týdně, 32 hodin měsíčně. „Svoje tamní povinnosti zvládá, často po večerech a víkendech,“ doplnila k tomu mluvčí vlády.

Fiala byl jedním ze zakladatelů brněnské Fakulty sociálních studií, v roce 2004 byl krátce i jejím děkanem, než se stal rektorem Masarykovy univerzity. Ve vedení univerzity zůstal po dvě funkční období, do roku 2011.

Mladá fronta Dnes v roce 2022 uvedla, že kromě Fialy si svůj úvazek na vysoké škole z tehdy nové vlády ponechá i v té době ministr pro evropské záležitosti a nyní ministr kultury Mikuláš Bek a ministr zdravotnictví Vlastimil Válek. „On má rád akademickou půdu a rád je v kontaktu se studenty, nicméně je jasné, že není slučitelná pravidelnější výuka s funkcí, kterou má,“ řekl tehdy k premiérovu angažmá na univerzitě mluvčí vlády Václav Smolka.

