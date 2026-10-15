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newstream.cz Politika Evropa krotí Zelenského. S veřejnou kritikou Trumpa má ubrat

Evropa krotí Zelenského. S veřejnou kritikou Trumpa má ubrat

Volodymyr Zelenskyj
ČTK
Jiří Frydlewicz
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Vztahy mezi Kyjevem a Washingtonem se dál propadají a evropským lídrům dochází trpělivost s otevřenou kritikou Donalda Trumpa ze strany Volodymyra Zelenského. Podle Financial Times chtějí ukrajinského prezidenta při pátečním jednání v Bruselu vyzvat, aby svou rétoriku zmírnil. Evropa se obává, že další veřejné útoky na Trumpa mohou ohrozit americkou podporu, na níž Ukrajina i její spojenci stále závisejí.

Evropští lídři chtějí Volodymyra Zelenského přimět, aby zmírnil veřejnou kritiku amerického prezidenta Donalda Trumpa. Podle Financial Times je znepokojily stále ostřejší výroky ukrajinského prezidenta, které podle nich mohou dál poškodit už tak napjaté vztahy mezi Washingtonem a Kyjevem. Zelenskyj v rozhovoru pro FT kritizoval Trumpovu dohodu s Ruskem o dodávkách nafty, odsoudil omezení americké zpravodajské podpory a uvedl, že americký prezident má slabost pro autokraty a mimořádně bohaté lidi.

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Pro evropské spojence Ukrajiny je situace mimořádně nepříjemná. Chtějí dál stát za Kyjevem, zároveň jsou ale sami závislí na Spojených státech v oblasti obrany a zpravodajství. Americká podpora je pro Ukrajinu zvlášť důležitá právě u zpravodajských informací, které jí pomáhají bránit se ruským útokům a zasahovat cíle na území Ruska. Spojené státy už Kyjevu neposkytují finanční pomoc a zbraně dodávají pouze tehdy, pokud je zaplatí Ukrajina nebo její evropští spojenci.

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Evropa tentokrát Zelenského jen bránit nechce

Při předchozích konfliktech mezi Trumpem a Zelenským se evropští lídři většinou stavěli za ukrajinského prezidenta a snažili se Washington přesvědčit, aby v podpoře Kyjeva pokračoval. Tentokrát se podle FT chystají zvolit jiný tón. Zelenskému chtějí dál vyjádřit podporu, současně mu ale dát najevo, že další veřejné vyhrocování vztahů s Trumpem považují za rizikové.

Německý kancléř Friedrich Merz zdůraznil, že Evropa musí Ukrajině pomáhat dál. „Musíme udělat vše, co je v našich silách, abychom Ukrajinu podpořili,“ uvedl s tím, že nejde jen o územní celistvost země, ale také o politické uspořádání celé Evropy, které podle něj Rusko vystavuje silnému tlaku.

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Kallasová: Tlačit se má na Rusko, ne na Ukrajinu

Ani mezi evropskými politiky ale nepanuje úplná shoda s americkým přístupem. Šéfka diplomacie EU Kaja Kallasová otevřeně uvedla, že Evropa a Spojené státy mají na válku rozdílný pohled. Podle ní je potřeba tlačit především na Rusko, nikoli na Ukrajinu. „Tlačit na Ukrajinu není správný přístup,“ řekla.

Irský premiér Micheál Martin naopak zdůraznil potřebu udržet otevřené vztahy s Washingtonem. Připomněl, že podobné krize se v minulosti podařilo překonat právě díky intenzivní komunikaci se Spojenými státy. Evropská strategie tak bude balancovat mezi pokračující podporou Kyjeva a snahou zabránit tomu, aby spor Zelenského s Trumpem přerostl v ještě hlubší roztržku.

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