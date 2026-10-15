Putin přišel o Orbána. Teď si hýčká Fica, píše Politico
Putin přišel o Orbána, ale dlouho nesmutnil. Nyní buduje vztah s Ficem. Slovensko po pěti letech obnovuje oficiální spolupráci s Ruskem. Na stole jsou plyn, ropa, jaderné palivo i ruští sportovci. Politico píše, že právě Fico se nyní stává nejvýraznějším spojencem Kremlu uvnitř EU.
Viktor Orbán po volební porážce vypadl z Putinovy evropské sestavy a Moskva rychle obrací pozornost ke Slovensku. Robert Fico obnovuje po pěti letech mezivládní spolupráci s Ruskem. Podle interního ruského vládního dokumentu, který získal server Politico, se má rusko-slovenská mezivládní komise sejít 25. listopadu v Moskvě. Jednat se má především o energetice, ale také o dalších oblastech spolupráce.
Komise byla nečinná od začátku ruské invaze na Ukrajinu v únoru 2022. Její poslední zasedání se uskutečnilo v Bratislavě v listopadu 2021.
Moskva po Orbánovi sází na Fica
Obnovení spolupráce přichází ve chvíli, kdy Vladimir Putin přišel o jednoho ze svých nejbližších partnerů v Evropské unii. Viktor Orbán v dubnu prohrál maďarské volby s Péterem Magyarem a Moskva tak podle Politico hledá jiné cesty, jak si udržet vliv uvnitř EU.
Právě Robert Fico se nyní profiluje jako nejvýraznější evropský politik vstřícný vůči Kremlu. Slovenský premiér už letos 9. května navštívil Moskvu a setkal se s Putinem.
Výrok Roberta Fica o tom, že nechce zatáhnout Slovensko do války „kvůli nějakému článku pět“, vyvolal ostré reakce. Slovenský tisk v něm vidí zpochybnění závazků vůči NATO a do sporu se zapojil i český prezident Petr Pavel. Fico mezitím tvrdí, že Západ hledá záminky ke konfliktu s Ruskem.
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Politika
Výrok Roberta Fica o tom, že nechce zatáhnout Slovensko do války „kvůli nějakému článku pět“, vyvolal ostré reakce. Slovenský tisk v něm vidí zpochybnění závazků vůči NATO a do sporu se zapojil i český prezident Petr Pavel. Fico mezitím tvrdí, že Západ hledá záminky ke konfliktu s Ruskem.
Ve hře je ruský plyn, ropa i jaderné palivo
Podle ruského dokumentu, jehož pravost se Politicu nepodařilo nezávisle ověřit, ale dokument podle serveru nese znaky autentické ruské ministerské nóty, dal slovenský ministr zahraničí Juraj Blanár během srpnového hovoru jasně najevo, že Bratislava odmítá plán EU na postupné ukončení dovozu ruského plynu. Slovensko zároveň trvá na zachování dodávek ruské ropy přes ropovod Družba a počítá i s pokračujícími dodávkami ruského jaderného paliva pro své elektrárny. Fico dlouhodobě tvrdí, že rychlé odstřižení od ruských energií by Slovensko stálo miliardy a prodražilo energie domácnostem i průmyslu.
Plán spolupráce jde podle Politico dál než jen k ropě a plynu. Obě země chtějí jednat také o kultuře, cestovním ruchu, zemědělství nebo životním prostředí. Na programu má být rovněž postavení ruských sportovců. Ruský dokument uvádí, že Blanár kritizoval jejich údajnou „diskriminaci“ na mezinárodních soutěžích.
Politico připomíná, že Moskva se podobnou cestou snažila posílit vztahy už s Orbánovým Maďarskem. Nyní se široce pojatá spolupráce rýsuje také se Slovenskem. Pro Kreml může být Fico o to cennější, že uvnitř EU patří k politikům, kteří nejhlasitěji zpochybňují další omezování hospodářských vztahů s Ruskem.
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