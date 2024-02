Válku na Ukrajině Rusové podporují, uvedl průzkum. Jakých cílů Putin dosáhl však většina z nich netuší

Skoro tři pětiny Rusů nedokážou říct, jakých cílů ruský prezident Vladimir Putin na Ukrajině dosáhl, uvedl server The Moscow Times s odvoláním na průzkum, podniknutý společností RussianField před dnešním Putinovým vystoupením o stavu země.

Reklama

Rusové ve své většině vyjadřují podporu válce proti Ukrajině a tažení označují za úspěšné. Ale drtivá většina - 58,9 procenta - nedokáže uvést ani jediný cíl, jakého za dva roky války prezident Putin dosáhl, napsal server o zjištěních sociologů.

Uvedený bezmála třípětinový podíl z účastníků průzkumu zahrnoval jednak ty dotázané (35,8 procenta), kteří „nedokázali odpovědět“, jednak ty (23,1 procenta), kteří rovnou řekli, že žádného cíle se nepodařilo dosáhnout.

Dalibor Martínek: Lenin, Stalin, Putin. Sto let vraždění. Teď má pohřeb Navalnyj Názory V únoru roku 2024, téměř přesně sto let po Leninovi, zemřel Alexej Navalnyj. Slovo zemřel je eufemismus, asi tak jako u Lenina. Navalnyj byl režimem zničen, zabit. Možná jako Lenin. Zvláštní, jak je Rusko sto let konzistentní. Aspoň co se týká zániku jeho důležitých hybatelů. Dalibor Martínek Přečíst článek

Putin v únoru 2022 při ohlášení vpádu ruských vojsk do sousední země prohlašoval, že hodlá dosáhnout „denacifikace“ a „demilitarizace“ Ukrajiny, která se podle ruského prezidenta se dopouští „genocidy“ v Donbasu na Ukrajině. O dva roky později cíl v podobě „denacifikace“ pokládá podle RussianField za splněný jen 0,9 procenta Rusů a „demilitarizaci“ pouze 1,5 procenta dotázaných. Dalších 2,3 procenta si myslí, že se Putinovi podařilo předvést sílu Ruska světu. Ale jen 2,2 procenta se domnívá, že „ochránil“ obyvatele Donbasu a méně než jedno procento přiznává Putinovi, že semkl národ.

Z průzkumu podle The Moscow Times vyplývá, že Rusové vnímají válku proti Ukrajině jako dobyvačnou: 17 procent dotázaných mezi dosaženými cíli uvedlo anexi ukrajinských území; 10,3 procenta hovořilo o „osvobození“ Donbasu a 6,7 procenta o jeho „připojení“ k Rusku.

Ruská Sberbank je zpět v sedle. Na dividendách bude štědrá Money Útrapy, s nimiž se ruská Sberbank potýkala v roce 2022 kvůli odvetě Západu za ruskou invazi na Ukrajině, se vypařily jak pára nad hrncem. Loni banka prudce vzrostl zisk. Podělí se o něj s akcionáři. A bude štědrá. ČTK Přečíst článek

Spojování dosažených cílů operace s územními zisky je typičtější pro ženy a seniory. Lidé středního věku hovořili častěji o demonstraci síly. Sociologové také zaznamenali, že o absenci úspěchu spíše hovoří muži, lidé s vyšším vzděláním a také ti, v jejichž okolí se vyskytují emigranti, nikoliv však účastníci války.

Podle stejného průzkumu si více než dvě třetiny Rusů, 68 procent, myslí, že země kráčí správným směrem, a 56 procent pokládá vojenské operace za úspěšné. Současně 71 procent dotázaných připouští, že se válka protahuje. To je prudké zvýšení oproti předchozímu průzkumu: v červenci 2022 o protahování války hovořilo 59 procent dotázaných.