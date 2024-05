Dost bylo sabotáží. Polsko omezí pohyb ruských diplomatů na svém území

Polsko omezí možnosti pohybu ruských diplomatů na svém území kvůli zapojení Moskvy do hybridní války proti Evropské unii. Podle agentury Reuters to oznámil polský ministr zahraničí Radoslaw Sikorski.

Vztahy mezi Polskem a Ruskem se prudce zhoršily poté, co Moskva v únoru 2022 zahájila invazi na Ukrajinu. Varšava, která bránící se Kyjev jednoznačně podporuje, rovněž obvinila Moskvu ze špionážní činnosti a účasti na sabotážních akcích na svém území.

„Máme důkazy, že se ruský stát podílí na schvalování sabotáží i v naší zemi. Doufáme, že to Ruská federace bude brát jako velmi vážné varování," řekl Sikorski novinářům v Bruselu. Ruské velvyslanectví ve Varšavě na žádost agentury Reuters o komentář bezprostředně neodpovědělo.

Sikorski dodal, že velvyslanectví brzy obdrží nótu v této věci. Omezení se podle něj bude týkat všech pracovníků velvyslanectví a konzulátů s výjimkou velvyslance. Ti budou moci cestovat pouze v rámci provincie, kam jsou přiděleni.

Lipavský je pro evropské řešení

Česká republika už dřív navrhla omezení pohybu ruských diplomatů v schengenském prostoru. Praha měla výhrady proti tomu, že opatření není součástí nového, čtrnáctého balíčku sankcí proti Rusku. Přijetí balíku se očekává až po volbách do Evropského parlamentu, které se konají na začátku června.

Polsko český návrh dlouhodobě podporuje, uvedl dnes ministr zahraničí Jan Lipavský s tím, že ho Sikorski o kroku Varšavy informoval. „Polsko mělo několik vážných bezpečnostních incidentů, ze kterých obviňují (ruskou vojenskou zpravodajskou službu) GRU, a já si myslím, že toto je přímá reakce na ně,” řekl Lipavský.

Podle Vídeňské úmluvy o diplomatických stycích má každý stát, který přijímá diplomata na svém území, možnost omezit geograficky jeho pohyb. V případě Polska to bude Varšava a blízké okolí a rovněž města, ve kterých sídlí ruské generální konzuláty.

„My o této variantě víme, v tuto chvíli jsme ji vnímali jako spíše nouzové nebo ústupové řešení. Mým cílem je prosadit evropské řešení,” dodal Lipavský s tím, že paradoxně diplomat s takto omezeným pohybem po celém Polsku může nastoupit do letadla a odletět například na dovolenou do Španělska. „Budeme se krokem Polska detailně zabývat a určitě se budu zabývat i tím, jaké by mohly být návazné kroky za Česko, teď je to ale velmi čerstvé,” doplnil šéf české diplomacie.

Podle Varšavy je například velmi pravděpodobné, že ruské tajné služby stojí za nedávným velkým požárem tržnice ve Varšavě, oznámil před týdnem polský premiér Donald Tusk.