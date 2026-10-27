Putin po měsících znovu mluvil s evropskými lídry. Řešil se konec války
Finský prezident Alexander Stubb a norský premiér Jonas Gahr Störe otevřeli přímý komunikační kanál s Vladimirem Putinem. Severská dvojice s ruským prezidentem telefonicky probírala možnosti ukončení války na Ukrajině a navázala tak na sérii diplomatických kontaktů, do nichž jsou zapojeny Spojené státy i Kyjev. V listopadu má následovat trilaterální jednání Ruska, USA a Ukrajiny v Abú Zabí.
Finský prezident Alexander Stubb a norský premiér Jonas Gahr Störe dnes telefonovali s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Hlavním tématem byly možnosti ukončení války Ruska proti Ukrajině a příprava dalších diplomatických jednání.
Hovor se uskutečnil z iniciativy obou severských lídrů. Jejich cílem bylo předat Putinovi přímo informace a postoje týkající se chystaných jednání. Stubb i Störe přitom vystupovali pouze jako představitelé Finska a Norska, nikoli jménem Evropy jako celku.
„Diskuse byla otevřená a věcná,“ uvedla Stubbova kancelář. Finský prezident zároveň zdůraznil, že výsledek války bude mít přímý dopad na bezpečnost jeho země i celé Evropy. „Ukončení války vyžaduje přímá jednání,“ uvedl.
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Diplomacie se znovu rozbíhá
Telefonát navázal na schůzku z minulého týdne v Oslu, které se vedle Stubba a Störeho zúčastnili také ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a americký vyjednavač Steve Witkoff. Cílem bylo připravit půdu pro další kontakty s Moskvou.
Witkoff následně navštívil Putina v Petrohradu. Kreml však v reakci na jednání v Oslu uvedl, že nové evropské návrhy na ukončení války nepovažuje za užitečné. Putinův zahraničněpolitický poradce Jurij Ušakov v této souvislosti uvedl, že jednání o ukončení války je nutné vést také s Evropou, která Ukrajinu podporuje.
Další krok má přijít v listopadu. V Abú Zabí se mají na úrovni pracovních týmů sejít zástupci Ruska, Spojených států a Ukrajiny.
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Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov podle ruské státní agentury TASS potvrdil, že Stubb a Störe hovořili s Putinem o možnostech ukončení války. Hlava ruského státu podle něj v telefonátu uvedla, že spravedlivý a dlouhodobý mír na Ukrajině je možný pouze s přihlédnutím k ruským zájmům. Trojice lídrů se dohodla, že bude pokračovat v přímých telefonických kontaktech, dodal Peskov.
Stubb dnes také uvedl, že o obsahu telefonátu s Putinem informoval společně se Störem ukrajinského prezidenta Zelenského. „Finsko a Norsko budou nadále podporovat Ukrajinu a usilovat o nalezení spravedlivého a trvalého míru,“ napsal na X.
Norwegian PM @jonasgahrstore and I had a good phone call with @ZelenskyyUa . We discussed our prior call with President Putin. Finland and Norway will continue to support Ukraine, and the efforts to find a just and lasting peace.— Alexander Stubb (@alexstubb) October 27, 2026
První přímý kontakt po měsících
Dnešní telefonát byl podle agentury Bloomberg prvním přímým kontaktem Putina s významnými evropskými představiteli stojícími na straně Kyjeva od loňského července, kdy s ruským prezidentem hovořil francouzský prezident Emmanuel Macron.
Diplomatické rozhovory přicházejí v době, kdy Rusko zesiluje útoky na ukrajinská města a americký prezident Donald Trump tlačí na Volodymyra Zelenského, aby urychleně uzavřel mír s Moskvou. Rusko přitom podle dodaného textu nadále odmítá ustoupit ze svých podmínek.
Britský The Telegraph minulý týden uvedl, že Stubb a Störe patří mezi pět evropských lídrů, o nichž se uvažuje jako o možných hlavních vyjednavačích s Putinem. Na stejném seznamu má být podle serveru také český prezident Petr Pavel.
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