Demokraté uhájili většinu v Senátu. Mohou získat dokonce o křeslo více

Demokratická strana v kongresových volbách uhájila dosavadní většinu v Senátu, a má dokonce šanci získat jedno křeslo navíc oproti předchozímu volebnímu období. Rozhodující mandát ve prospěch strany vládnoucího prezidenta Joea Bidena zajistila stávající demokratická senátorka Catherine Cortezová Mastová, která podle projekcí agentury AP v Nevadě zvítězila nad republikánským kandidátem Adamem Laxaltem. Biden v první reakci uvedl, že ho výsledek "neuvěřitelně potěšil".

Vítězství Cortezové Mastové, která v průběhu sčítání na svého republikánského rivala mírně ztrácela, znamená, že demokraté mají už teď jistých 50 senátorských hlasů. Tolik jich měli i v posledních dvou letech a většinu jim zajišťovala viceprezidentka Kamala Harrisová, která je z titulu své funkce předsedkyní Senátu a může rozhodovat při rovnosti hlasů. Demokraté nyní můžou slavit bez ohledu na to, jakým výsledkem skončí 6. prosince druhé kolo voleb do Senátu v Georgii. Pokud by tam byl znovuzvolen senátor Raphael Warnock, měli by demokraté v horní komoře Kongresu dokonce 51 zástupců.

"Neuvěřitelně mě to potěšilo. Myslím, že to odráží kvalitu našich kandidátů," komentoval obrat v Nevadě prezident Biden, který se v Kambodži účastní summitu Sdružení zemí jihovýchodní Asie (ASEAN). "Teď se soustředíme na Georgii. Tam vidíme svou pozici příznivě. A vím, že jsem bláhový optimista," dodal.

Šéf demokratické většiny v Senátu Chuck Schumer uvedl, že voliči odmítli nedemokratický a autoritářský směr, jaký razí republikánští příznivci bývalého prezidenta Donalda Trumpa, kteří odmítají uznat porážku v prezidentských volbách z roku 2020. "Amerika ukázala, že věří v naši demokracii," uvedl.

Sněmovna reprezentantů patrně pro republikány

Republikáni mají ale šanci získat většinu ve Sněmovně reprezentantů, kde mají podle amerických médií zatím jistých 211 křesel. Do většiny jim tak chybí sedm mandátů. Podle poslední projekce společnosti Edison Research demokraté obsadí v dolní komoře nejméně 205 křesel. Ve zbývajících obvodech zatím nelze s přesností říct, kdo vyhraje.

Bez ohledu na to, jaké složení nakonec bude mít Sněmovna reprezentantů, nakonec kongresové volby skončily pro stranu vládnoucího prezidenta nejlepším výsledkem za posledních 20 let, uvedla stanice BBC. Voliči totiž často zvolenému prezidentovi v půlce jeho mandátu zkomplikují vládnutí tím, že v průběžných volbách svěří jednu nebo obě komory Kongresu do rukou opozice. Stalo se to demokratickému prezidentovi Baracku Obamovi i jeho republikánskému nástupci Trumpovi.

Také před nynějšími volbami se očekávalo, že voliči vzhledem k vysoké inflaci a nízké popularitě prezidenta Bidena vládnoucí stranu citelně potrestají. Výsledky jsou ale zklamáním pro republikány a vrhají stín na plány exprezidenta Trumpa, který se nejspíš chystá oznámit svou kandidaturu v příštích prezidentských volbách v roce 2024.

Podle agentury AP v Nevadě zvítězil kandidát demokratů na post státního tajemníka Cisco Aguilar. V hlasování porazil republikána Jima Marchanta, který odmítal v Nevadě v prezidentských volbách v roce 2020 potvrdit výhru Joea Bidena. Marchant patří mezi zastánce nepodložené domněnky šířené bývalým prezidentem Trumpem, že poslední prezidentské volby doprovázely podvody a nesrovnalosti. Úřad státního tajemníka je třetím nejvyšším postem ve státě a mezi jeho úkoly patří také dohled nad konáním voleb.

