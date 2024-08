Demokrat Walz oficiálně přijal nominaci na viceprezidenta

Guvernér Minnesoty Tim Walz na sjezdu Demokratické strany v Chicagu oficiálně přijal nominaci na viceprezidenta do nadcházejícího prezidentského hlasování ve Spojených státech. V projevu slíbil, že demokraté budou v případě vítězství v listopadových volbách bojovat za svobodu všech Američanů. Před Walzem kromě dalších stranických osobností či celebrit vystoupili také kritici exprezidenta Donalda Trumpa z republikánského tábora.

Walze si jako svého volebního partnera vybrala Kamala Harrisová, současná americká viceprezidentka a kandidátka demokratů na hlavu státu. Jak podotýká americký tisk, před tímto rozhodnutím mnozí Američané mimo Minnesotu o Walzovi nikdy neslyšeli, třetí večer demokratického sjezdu tak pro něj byl příležitostí představit se široké veřejnosti.

„Je pro mne ctí přijmout vaši nominaci na viceprezidenta Spojených států,“ řekl Walz spolustraníkům. V děkovném projevu, který stanice CNN označila za největší v jeho kariéře, se 60letý bývalý voják a pedagog věnoval svým kořenům a mluvil třeba i o problémech, které on a jeho manželka měli s početím dítěte. Dalším motivem bylo jeho dřívější působení na pozici středoškolského trenéra amerického fotbalu, před projevem mu na pódium přišlo zatleskat několik jeho bývalých svěřenců.

Walz pak mluvil také o tom, co mohou Američané očekávat od Harrisové v případě, že si ji v listopadu zvolí do čela země. „Tohle je ta část - vystřihněte to a pošlete to svým nerozhodnutým příbuzným,“ řekl Walz na úvod. Harrisová podle něj bude usilovat o snížení daní pro střední třídu nebo zpřístupnění vlastního bydlení a postaví se farmaceutickým společnostem.

„Ať už jste kdokoliv, Kamala Harrisová bude bojovat za vaši svobodu žít takový život, jaký chcete,“ dodal Walz.

Harrisová s Walzem budou ve volbách stát proti republikánským kandidátům exprezidentovi Trumpovi a jeho potenciálnímu viceprezidentovi J. D. Vanceovi. Harrisová před měsícem převzala kandidaturu do Bílého domu poté, co bezprecedentním způsobem z kampaně odstoupil současný prezident Joe Biden. Do voleb nyní zbývá něco přes deset týdnů, průzkumy preferencí aktuálně nasvědčují velmi vyrovnanému souboji.

„Když budete hlasovat pro tenhle tým a zvolíte je, budete na to hrdí do konce života,“ prohlásil ve středu večer prezident USA z let 1993 až 2001 Bill Clinton. Po Baracku Obamovi byl druhým exprezidentem demokratů, který na sjezdu promluvil. „Potřebujeme Kamalu Harrisovou, prezidentku radosti, aby nás vedla,“ dodal. Viceprezidentku podpořila také moderátorka Oprah Winfreyová, podle níž by zvolení dcery dvou imigrantů ukázalo „to nejlepší z Ameriky“.

Vedle chvály Harrisové opět nechyběly výpady proti Trumpovi, které přicházely také od někdejších spojenců. Republikán Geoff Duncan, který dříve působil jako zástupce guvernéra Georgie, označil svou vlastní stranu za „sektu vzývající zločinného grázla“.

Noční můry z Trumpa

„Být v Trumpově Bílém domě bylo děsivé,“ prohlásila zase Olivia Troyeová, která pracovala jako poradkyně Trumpova viceprezidenta Mikea Pence. „Ale co mi nedá spát, je to, co by se stalo v případě, že by se tam vrátil,“ dodala. Demokraté na sjezdu dávají prostor několika takovým hlasům a během dnešního, posledního večera by měl promluvit také někdejší republikánský kongresman Adam Kinzinger.

Třetí večer přinesl také vystoupení Jona Polina a Rachel Goldbergové, jejichž 23letý syn je jedním z rukojmích zadržovaných teroristickým hnutím Hamás v Pásmu Gazy. Rodiče v projevu vyzvali k uzavření příměří mezi Hamásem a Izraelem, které by umožnilo návrat rukojmích domů a „ukončilo utrpení nevinných civilistů v Gaze“.

