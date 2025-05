Dánové budou do důchodu chodit v sedmdesáti

V Dánsku se bude v budoucnu chodit do starobního důchodu v 70 letech. Podle agentury AFP to schválil parlament. Platit to bude od roku 2040, věk pro odchod do penze se ze současných 67 let bude zvyšovat postupně.

V roce 2030 se důchodový věk v Dánsku zvýší na 68 let a v roce 2035 na 69 let. Zvýšení na 70 let se bude týkat lidí narozených po 31. prosinci 1970.

Ke zvyšování důchodového věku přistupuje řada evropských států kvůli nepříznivému demografickému vývoji. Očekává se, že v příštích letech se bude snižovat počet pracujících na jednoho důchodce. S rostoucím věkem, kterého se lidé dožívají díky moderní medicíně, by se bez úpravy parametrů odchodu do důchodu zvyšovala i délka období, kdy stát vyplácí důchod.

Úpravy důchodového věku a systému výpočtu důchodů vloni schválila i česká vláda a parlament, věk pro odchod do penze postupně zvyšuje o dva roky na 67 let.

Dopis čtenáře: Problém nejsou důchodci. Stát nepodporuje porodnost Názory Na komentář Dalibora Martínka s titulkem „Babiš se vyveze na hřbetech důchodců k moci, ti mu pak zlomí vaz“ ze dne 5. května reagovala řada čtenářů. Některé z reakcí zveřejňujeme. Dopis čtenáře Přečíst článek

Dalibor Martínek: Stavební úřady chřadnou, lidé odcházejí. Babiš bude muset hasit mega průšvih Názory Teď si budeme pár měsíců číst strašidelné statistiky o výstavbě. Až za necelého půl roku vyhraje Andrej Babiš volby, bude muset tento fenomenální český průšvih řešit. Dalibor Martínek Přečíst článek