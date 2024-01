Chce Putin jednat o míru? Ruský prezident vyslal určité signály, uvádí Bloomberg

Ruský prezident Vladimir Putin vyslal USA nepřímé signály, že je ochoten jednat o ukončení války na Ukrajině, napsala agentura Bloomberg s odvoláním na dvě nejmenované osoby blízké Kremlu. Podle těchto zdrojů Putin tímto způsobem testuje, zda by USA byly ochotny o ukončení války na Ukrajině jednat. Američtí představitelé ale agentuře řekli, že si takovýchto signálů vědomi nejsou.

Putin podle zdrojů blízkých Kremlu minulý měsíc vyslal přes nejmenované prostředníky signály vysoce postaveným americkým činitelům. Podle těchto zdrojů by mohl být časem Putin ochoten upustit od ruského požadavku na neutrální status Ukrajiny a od odmítavého postoje Ruska vůči členství Ukrajiny v NATO. Bylo by to však za cenu uznání ruské nadvlády nad ukrajinskými územími, nad nimiž se Rusku v posledních letech podařilo získat kontrolu. Podobný požadavek ale už Kyjev dříve opakovaně důrazně odmítl.

„O popsané změně ruského postoje nemáme informace,“ sdělila však agentuře Bloomberg mluvčí Národní bezpečností rady Bílého domu Adrienne Watsonová. „Je na Ukrajině, aby rozhodla, zda, kdy a jak s Ruskem jednat,“ dodala.

Také mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov dnes v reakci na článek Bloombergu podle ruských médií řekl, že informace o ochotě Ruska upustit od požadavku na neutrální status Ukrajiny není pravdivá.

Veřejně Putin zatím ochotu zastavit boje na Ukrajině neprojevil, podotkla agentura Bloomberg. Místo toho Putin a další ruští představitelé hovoří o svém záměru pokračovat v invazi na Ukrajinu a dosáhnout dříve vytyčených ruských cílů. Kreml zároveň opakovaně uvádí, že ruská strana je dialogu otevřená, ale že rozhovory nejsou možné, protože jim Kyjev brání. Vyjádření v podobném duchu dal přímo Bloombergu kremelský mluvčí Dmitrij Peskov. „Prezident Putin mnohokrát sdělil, že Rusko bylo, je a bude otevřeno jednáním s Ukrajinou,“ sdělil.

Kyjev tvrdí, že Kreml skutečný zájem o dialog nemá. Ukrajina kromě toho případná jednání s Ruskem podmiňuje stažením ruských vojsk z celého ukrajinského území.