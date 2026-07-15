Čínská ekonomika prudce zabrzdila. Růst je nejslabší od pandemie
Čínská ekonomika ve druhém čtvrtletí výrazně zpomalila. Hrubý domácí produkt meziročně vzrostl o 4,3 procenta, nejméně od konce roku 2022 a méně, než očekávali analytici. Slabou spotřebu domácností a utlumené soukromé investice částečně vyvažuje silný export, který táhnou elektromobily a technologie spojené s umělou inteligencí.
Růst čínského hrubého domácího produktu v druhém čtvrtletí výrazně zpomalil, napsala agentura Reuters. Podle oficiální statistiky se čínský HDP meziročně zvýšil v druhém kvartálu o 4,3 procenta. V prvním čtvrtletí meziroční růst HDP činil pět procent.
Čtvrtletní meziroční růst zaznamenaný v druhém kvartálu letošního roku byl podle agentury Reuters nejslabší od posledního čtvrtletí 2022, kdy se Čína potýkala s důsledky pandemie covidu-19.
Majetek zakladatele čínského startupu DeepSeek Lianga Wenfenga se po posledním investičním kole více než zdvojnásobil na 36 miliard dolarů, tedy zhruba 765 miliard korun. Podle agentury Bloomberg se tak stal nejbohatším podnikatelem mezi zakladateli firem, jejichž hlavním byznysem jsou modely umělé inteligence. Pomohl mu především mimořádně vysoký podíl, který si ve firmě ponechal.
Král AI. Zakladatel DeepSeeku pohádkově zbohatl. Jeho majetek se vyšplhal na 765 miliard
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Majetek zakladatele čínského startupu DeepSeek Lianga Wenfenga se po posledním investičním kole více než zdvojnásobil na 36 miliard dolarů, tedy zhruba 765 miliard korun. Podle agentury Bloomberg se tak stal nejbohatším podnikatelem mezi zakladateli firem, jejichž hlavním byznysem jsou modely umělé inteligence. Pomohl mu především mimořádně vysoký podíl, který si ve firmě ponechal.
Výsledek je za očekáváním analytiků
Analytici podle agentury Reuters očekávali, že čínský HDP se v druhém čtvrtletí meziročně zvýší o 4,5 procenta. Výsledek tak zůstal za jejich očekáváním.
Ve srovnání s letošním prvním kvartálem čínská ekonomika vzrostla mezi dubnem a koncem června o 0,9 procenta, což je údaj, který očekávali i analytici.
Podle agentury Reuters jsou poptávka domácností a soukromé investice v Číně stále utlumené. Naopak export zaznamenal příznivý vývoj s meziročním nárůstem v prvním pololetí letošního roku o 17,6 procenta, píše agentura AP. Růst vývozu táhly silná poptávka po čínských elektromobilech a prodeje související s rozvojem umělé inteligence.
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Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.
Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.
To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.