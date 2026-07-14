Trump ji sexuálně napadl. Novinářka na něm vysoudila miliony
Americký prezident Donald Trump se dál odvolává, odškodné už ale bylo vyplaceno. Novinářka Elizabeth Jean Carrollová dostala více než 119 milionů korun za sexuální napadení a pomluvy.
Americká novinářka Elizabeth Jean Carrollová už obdržela odškodné, které jí v roce 2023 přiznala porota ve sporu s Donaldem Trumpem. Na její účet dorazilo více než 5,6 milionu dolarů, v přepočtu přibližně 119 milionů korun.
Částku tvoří pět milionů dolarů stanovených porotou a úroky, které mezitím narostly. Peníze byly po dobu odvolacího řízení uloženy v soudní úschově.
Peníze už dorazily na účet
K převodu došlo v pondělí poté, co newyorský soudce minulý týden povolil vyplacení částky včetně úroků.
„S potěšením oznamujeme, že obdržela odškodné, které jí přiznala porota,“ uvedla Carrollové právní zástupkyně Roberta Kaplanová.
Právníci novinářky požádali o uvolnění peněz poté, co Nejvyšší soud Spojených států odmítl projednat Trumpovo odvolání proti tři roky starému rozsudku. Trump se následně odvolal proti samotnému příkazu k vyplacení peněz k federálnímu odvolacímu soudu na Manhattanu.
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Porota uznala Trumpovu odpovědnost
Porota v roce 2023 v občanskoprávním řízení dospěla k závěru, že Trump Carrollovou v roce 1996 sexuálně napadl ve zkušební kabince luxusního obchodního domu na Manhattanu.
Zároveň rozhodla, že se Trump dopustil pomluvy, když novinářčino tvrzení veřejně odmítal a zpochybňoval její věrohodnost.
Carrollová incident popsala ve své knize vydané v roce 2019. Trump, který tehdy vykonával svůj první prezidentský mandát, tvrdil, že novinářku nezná. Obvinil ji, že si příběh vymyslela kvůli propagaci svých pamětí a z politických důvodů.
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Trumpův právní tým rozhodnutí soudu znovu odmítl a zopakoval, že celý případ považuje za politicky motivovaný.
„Americký lid stojí za prezidentem Trumpem a požaduje okamžité ukončení všech honů na čarodějnice, včetně této frašky financované demokraty, kterou představují podvody Carrollové,“ uvedl mluvčí Trumpových právníků podle agentury Reuters.
Trump se soudního procesu v roce 2023 osobně neúčastnil.
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Ve hře je dalších 83 milionů dolarů
Spor o 5,6 milionu dolarů není jediným případem, který Carrollová proti Trumpovi vede. Jiná manhattanská porota jí v lednu 2024 přiznala dalších 83 milionů dolarů za pomlouvačné výroky.
Trump se odvolává také proti tomuto verdiktu. Na rozdíl od prvního procesu se druhého řízení krátce osobně účastnil a vypovídal před soudem.
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