Brutální vražda, tragédie pro ruský lid. Svět reaguje na úmrtí Navalného

Svět reaguje na úmrtí vězněného Putinova odpůrce Alexeje Navalného v trestanecké kolonii za polárním kruhem.

Podle německého kancléře Olafa Scholze jde o strašný důkaz toho, jak se Rusko v posledních letech změnilo. Francouzský ministr zahraničí Stéphane Séjourné uvedl, že Navalného osud ukazuje realitu Putinova represivního režimu. „Alexej Navalnyj zaplatil životem za svůj odpor vůči represivnímu režimu,“ uvedl šéf francouzské diplomacie.

Předseda Evropské rady Charles Michel k úmrtí Navalného na síti X uvedl: „Alexej Navalnyj bojoval za hodnoty svobody a demokracie. Za své ideály přinesl nejvyšší oběť. EU považuje ruský režim za jediného odpovědného za tuto tragickou smrt. Vyjadřuji jeho rodině hlubokou soustrast. A také těm, kteří bojují za demokracii na celém světě v těch nejtemnějších podmínkách. Bojovníci umírají. Ale boj za svobodu nikdy nekončí.“

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj označil za zřejmé, že Navalného zabil ruský prezident Vladimir Putin tak jako tisíce jiných svých odpůrců. Podle Zelenského je Putinovi jedno, kdo zemře, hlavně se snaží udržet si svoji pozici. Zelenskyj to řekl během návštěvy Berlína po jednání s německým kancléřem Olafem Scholzem. Dodal, že Putina je za smrt Navalného potřeba pohnat k odpovědnosti.

Lotyšský prezident Edgars Rinkévičs přímo označil Navalného skon za brutální vraždu vykonanou Kremlem. „To je fakt a je to něco, co by se mělo vědět o pravé podstatě současného ruského režimu,“ doplnil na síti X slova o vraždě Rinkévičs. Jeho litevský protějšek Gitanas Nauséda prohlásil, že ruští představitelé by měli za Navalného smrt nést následky a stanout před spravedlností.

Britský premiér Rishi Sunak označil Navalného úmrtí za velkou tragédii pro ruský lid. Jako zapálený obhájce ruské demokracie ukazoval neuvěřitelnou odvahu, uvedl Sunak.

„Rusko se chová ke svým občanům stejně jako ve své zahraniční politice. Proměnilo se v násilnický stát, který zabíjí lidi snící o lepší budoucnosti,“ reagoval ministr zahraničních věcí Jan Lipavský (Piráti).