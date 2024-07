Britská otočka. Labouristé přebírají po čtrnácti letech vládu, povede jí premiér Keir Starmer

Británie má den po parlamentních volbách nového premiéra. Stal se jím lídr Labouristické strany Keir Starmer, když jej dnes přijal britský král Karel III. a vyzval ho k sestavení nové vlády, uvádí britská média.

Británie se v parlamentních volbách jasně vyslovila pro změnu a potřebuje činy, které posílí důvěru veřejnosti ve stát, řekl lídr Labouristické strany Keir Starmer v prvním projevu coby britský premiér. Slíbil, že jeho vláda bude sloužit všem Britům a že ukáže, jak může politika měnit věci k lepšímu.

"Ať už jste volili labouristy či nikoli, vlastně obzvláště, pokud tomu tak nebylo, říkám vám napřímo, moje vláda vám bude sloužit," pokračoval. "Politika může být silou pro dobro, ukážeme to," prohlásil po příchodu do londýnského sídla premiérů v Downing Street.

Keir Starmer dovedl labouristy k zisku obří parlamentní většiny, středolevá strana se tak vrací k moci po čtrnácti letech vlády pravicových konzervativců.

Birmingham krachuje

Britský panovník přijal demisi dosavadního premiéra Rishiho Sunaka a následně se v Buckinghamském paláci sešel se Starmerem, jak ukazuje fotografie publikovaná britskými novináři.

Podpora Ukrajiny potrvá

Británie zažívá po volbách politické zemětřesení. V britské zahraniční politice ale politologové žádné větší změny nečekají. Například podpora Ukrajiny bude podle nich pokračovat i za vlády labouristů s jejich lídrem Keirem Starmerem.

"Velká Británie zažívá opravdu velké politické zemětřesení," řekla politoložka Monika Brusenbauch Meislová. Vítězství labouristů má za drtivé a naopak konzervativní stana podle ní utrpěla velký debakl a "výprask". Labouristická většina sice nebude tak velká jako po jejich vítězství v roce 1997, kdy je vedl Tony Blair, ale zaručí jim podle politoložky pohodlné vládnutí. Překvapením je podle politologa Petra Kanioka spíše to, že se konzervativci dokázali držet u moci 14 let navzdory skandálům, změnám ve vedení i nenaplnění cílů, že země bude po brexitu bohatší a konkurenceschopnější nebo že se zvýší úroveň zdravotnictví. Jejich debakl se podle něho dal čekal.

"Změna byla očekávaná, odpovídá dlouhodobému rytmu britské politiky na principu kyvadla. Výjimečná byla velikost vítězství labouristů a drtivá prohra konzervativců," řekl někdejší český velvyslanec ve Velké Británii Michael Žantovský. Upozornil také na úspěch Liberálních demokratů, mezi poražené se naopak podle něho zařadila Skotská národní strana. "Mezi dalšími pozoruhodnostmi je ztráta křesel řady ministrů a předních činitelů v konzervativní straně," uvedl Žantovský.

Brusenbauch Meislová upozornila na to, že konzervativci a labouristé patrně získali dohromady méně než 60 procent všech odevzdaných hlasů, jde podle ní o zajímavý trend. "Ukazuje nám, že se Britové začínají přiklánět k jiným stranám než k těm dvěma velkým," uvedla.

Výsledek strany Reform UK, kterou před minulými volbami založil jeden ze strůjců brexitu Nigel Farage, hodnotí odborníci rozdílně. Byť co do počtu křesel skončila za očekáváními, podle Brusenbauch Meislové jde stále o velký úspěch, když v minulých volbách tato strana nezískala žádné. "Je to návrat Nigela Farage zpět do britské politiky," podotkla. Farageův zisk zaostal podle Kanioka za jeho vlastními očekáváními, strana se výraznou a vlivnou silou v britské politice nestane. Žantovský poukazuje na výrazný úspěch Reform UK v procentuální podpoře. "Není vůbec vyloučená možnost, aspoň Farage o tom stále mluví, že se pokusí převzít celou britskou pravici i s Konzervativní stranou," soudí.

Přibližování k Evropské unii

Zahraniční téma stála ve volební kampani podle Brusenbauch Meislové v pozadí, britská diplomacie je podle ní tradičně nadstranická. "Spojené království bude i nadále pro Ukrajinu naprosto klíčovým spojencem," řekla. "V Británii je docela široký konsensus na tom, že vztah k Rusku musí být rázný a jasný," poznamenal Kaniok. Starmer a labouristé dokonce plánují zvýšit obranné výdaje, upozornil Žantovský, podle kterého je ale možný určitý posun ve vztahu k Blízkému východu a konfliktu v Gaze. "Jinak zahraniční politika včetně dobrých, nadstandardních vztahů mezi Spojeným královstvím a Českou republikou zůstane stejná," řekl Žantovský.

Brusenbauch Meislová očekává změny v britské politice k EU. "Ze strany labouristů můžeme očekávat snahu o navázání nějakých užších vztahů, nikoli samozřejmě ve smyslu opětovného vstupu," soudí. Zmínila snahu vyjednat dohodu v bezpečnosti a obraně a téma mobility a mladých lidí. Rovněž podle Žantovského se labouristé hlásili k posílení vztahů s EU a, jak uvedl, k překonání období částečného odcizení po brexitu a spolupráci ve strategických a bezpečnostních otázkách. Kaniok ale poukázal na to, že žádná ze stran se efektivnějšímu nastavení vztahů mezi Británií a EU v kampani nevěnovala.