AKTUALIZOVÁNO: Boj na dvou frontách. Zelenskyj válčí s Rusy i korupcí, padají první hlavy

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ohlásil personální změny na různých úrovních státní správy. Učinil tak poté, co zemí otřásly největší korupční skandály od zahájení ruské invaze v únoru minulého roku, uvedla agentura Reuters. Zelenskyj nezmínil, koho by se změny měly týkat, těsně poté ale rezignoval zástupce šéfa prezidentské kanceláře i náměstek ministra obrany.

Ukrajina se dlouhodobě potýká s problémem korupce, jejíž omezení je jednou z podmínek členství země v Evropské unii. Skandály by rovněž mohly podkopat ochotu západních spojenců poskytovat zemi napadené Ruskem vojenskou i finanční pomoc.

Generátory za miliony

V neděli ukrajinská protikorupční policie oznámila, že zadržela náměstka ministra infrastruktury pro podezření z přijetí úplatku ve výši 400 tisíc dolarů (8,8 milionu korun) za umožnění dovozu generátorů elektrické energie v září loňského roku. Ukrajinská média současně s touto kauzou zveřejnila, že ministerstvo obrany platilo neodůvodněně vysoké částky za dodávky jídla pro ukrajinskou armádu. Ministr obrany Oleksij Reznikov uvedl, že se jednalo o technickou chybu, nikoliv korupci.

Po Zelenského prohlášení na svou pozici rezignoval zástupce šéfa kanceláře ukrajinského prezidenta Kyrylo Tymošenko. Důvod neuvedl, nicméně podle ukrajinských médií by mohl být součástí plánovaných personálních změn na různých úrovních státní správy, které ohlásil prezident Volodymyr Zelenskyj. Nedlouho po Tymošenkovi oznámil rezignaci náměstek ministra obrany Vjačeslav Šapovalov zodpovědný za zásobování vojáků potravinami a vybavením.

Třiatřicetiletý Tymošenko působil od roku 2019 jako zástupce šéfa prezidentské kanceláře, měl na starosti regiony a regionální politiku, píše Reuters. Se Zelenským spolupracoval už v době jeho volební kampaně, kdy dohlížel na mediální a kreativní obsah. Od začátku ruské invaze loni v únoru se Tymošenko podle ukrajinských médií zapletl do několika skandálů souvisejících s osobním užíváním drahých automobilů. On sám všechna obvinění popíral. V úřadu by ho podle listu Ukrajinska pravda mohl nahradit dosavadní šéf Kyjevské oblasti Oleksij Kuleba.

„Již nyní existují personální rozhodnutí (...), která se týkají činitelů na různých úrovních ministerstvech a dalších ústředních vládních struktur, stejně jako v regionech a orgánech činných v trestním řízení," řekl Zelenskyj v pondělí v noci ve svém pravidelném nočním videoposelství.

Uvedl také, že ukrajinská rada národní bezpečnosti a obrany v pondělí zakázala pracovníkům ve státní správě odjezd ze země vyjma služebních cest. Učinil tak ve zjevné reakci na informace ukrajinských médií, že náměstek generálního prokurátora Oleksij Symonenko odjel na dovolenou do Španělska autem ukrajinského podnikatele. Podle agentury Unian již byl Symonenko vyzván, aby odstoupil.