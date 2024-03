Blažkův náměstek Stanislav rezignoval, byl spojen s několika kauzami

Jeden ze dvou politických náměstků ministra spravedlnosti Antonín Stanislav (ODS) k 1. březnu rezignoval. Důvodem je podle něj "mediální tlak a lynč". Jeho jméno se mimo jiné objevovalo v souvislosti s kauzou úředníka Jana Benýška, který oznámil možné protiprávní jednání ministerského insolvenčního odboru z období, kdy tomuto útvaru šéfoval právě Stanislav.

Reklama

Kromě toho Seznam Zprávy také loni zveřejnily sérii zpráv, v nichž kritizovaly Stanislavovu činnost na postu ředitele Domova sociální péče v Tmavém Dole na Trutnovsku.

Na začátku února Stanislav požádal o několikaměsíční neplacené volno, oficiálně z rodinných důvodů. „Po měsíci neplaceného volna jsem zkontaktoval pana ministra (Pavla Blažka) a sdělil mu, že i přes zodpovědnost vůči rozpracované práci a agendě ministerstva spravedlnosti, nemohu funkci vykonávat, aniž by cílenými útoky a tlaky redaktorů netrpěla má rodina a dobré jméno ministerstva," uvedl dnes Stanislav. Jeho povinnosti po odchodu na neplacené volno převzal vrchní ředitel legislativní sekce Michal Franěk.

Kauza okolo schůzky Blažka s Nejedlým je uzavřená. Byla to jen nějaká jejich vnitřní debata, uvedl Fiala. Politika Premiér Petr Fiala (ODS) má kauzu setkání ministra spravedlnosti Pavla Blažka (ODS) s lobbistou Martinem Nejedlým za uzavřenou. I když ještě promluví s předsedou Pirátů Ivanem Bartošem o výsledcích víkendového hlasování jeho spolustraníků o výzvě k Blažkově odstoupení, lídři dalších vládních stran se k případu vracet nechtějí. ČTK Přečíst článek

Několik kauz

Úředník Benýšek v oznámení varoval před snahou ministerstva ovládnout miliardový byznys s insolvencemi. Ministerstvo označilo tvrzení za absurdní, a to s odůvodněním, že insolvenční řízení jsou v kompetenci příslušných soudů. Vláda následně na návrh ministra Pavla Blažka (ODS) zrušila Benýškovo místo. Ministr to zdůvodnil úsporami, Stanislava se opakovaně zastal. Na konci února server Seznam Zprávy uvedl, že Benýšek bude insolvenční odbor úřadu znovu řídit. Do funkce ho doporučila výběrová komise.

Server rovněž poukazoval na způsob rozdělování zakázek v Domově sociální péče v Tmavém Dole či na to, že Stanislav dojížděl řídit domov jen dvakrát týdně, a to ve voze řízeném ministerským řidičem. Stanislav tvrzení označil za účelová a za snahu pošpinit jeho jméno. Vedení Královéhradeckého kraje následně v krajském zařízení nařídilo kontrolu. Hejtman Martin Červíček (ODS) Stanislavovi sdělil, že pokud v nejbližším období neukončí působení na ministerstvu, bez ohledu na výsledky auditu navrhne jeho odvolání z pozice ředitele. Stanislav pak oznámil svou rezignaci na funkci ředitele domova.

Podle Seznam Zpráv Stanislav také čelí podezření, že před nástupem do funkce ministerského náměstka opakovaně před soudem "mlžil o svých penězích, když vedl spor o peníze a žádal soud o odpuštění poplatků".

Do loňského prosince byl místopředsedou královéhradecké krajské ODS. V současnosti je zastupitelem města Rtyně v Podkrkonoší, předsedou místního sdružení ODS Česká Skalice na Náchodsku a členem oblastní rady ODS Náchod.