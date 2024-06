Babiš vytvoří novou frakci v europarlamentu. Chceme změnu Green Dealu, uvedl

Opoziční hnutí ANO založí novou frakci v Evropském parlamentu (EP), detaily oznámí příští týden. Předseda ANO Andrej Babiš to řekl v rozhovoru pro televizi CNN Prima News a oznámil na svých profilech na sociálních sítích.

Zatím neuvedl, s kým bude hnutí ve frakci spolupracovat. Programem nové skupiny bude podle Babiše suverenita, bezpečnost, boj proti nelegální migraci a pro změnu Zelené dohody pro Evropu (Green Dealu). Každá politická skupina v europarlamentu, v níž se poslanci sdružují podle své politické příslušnosti, musí mít nejméně 23 poslanců ze sedmi zemí EU. ANO bude mít v nově zvoleném parlamentu sedm zástupců.

Minulý týden Babiš oznámil, že ANO vystoupí z liberální frakce Renew Europe i z evropské strany ALDE. V dosavadní frakci by podle něj ANO nemohlo plnit svůj program. Podle šéfky frakce Valérie Hayerové je odchod ANO z Renew Europe dlouho očekávaným rozvodem. Na sociální síti X tehdy dodala, že ANO zvolilo populistickou cestu neslučitelnou s hodnotami a identitou liberálů.

Babiš zopakoval, že se ANO snažilo prosadit svůj program, ale v Renew Europe ani ALDE se jim to nepodařilo. Kvůli tomu se hnutí rozhodlo založit v Evropském parlamentu novou frakci. „Bude to poprvé v historii, co nějaký český politický subjekt založí novou frakci,“ prohlásil v CNN Prima News bývalý premiér. Detaily ANO sdělí příští týden, zřejmě v pondělí. „Uvidíme, bude to napínavé, kolik se nám podaří přesvědčit dalších poslanců,“ dodal.

Frakce Renew má nyní 75 europoslanců. Lidovecká frakce EPP má 188 mandátů, socialisté a demokraté (S&D) 136 mandátů, ECR 83. Skupina Identita a demokracie (ID) má 58 mandátů, Zelení/Evropská svobodná aliance 54, Levice 39. Nově zvolených poslanců nepatřících k žádné ze skupin bývalého EP ani k nezařazeným je 42, nezařazených 45.

