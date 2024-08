Konečně jsem se naučila i odpočívat, říká herečka a zpěvačka Yvetta Blanarovičová

Eva Čerešňáková, autorka, moderátorka, bývalá modelka a Česká vicemiss v pořadu VIP Eva Talks na Newstream TV zpovídá české celebrity. Pozvání do studia tentokrát přijala herečka a zpěvačka Yvetta Blanarovičová. V době pandemie a uzavřených divadel objevila nový talent. "Nešlo hrát, nešlo zpívat, tak jsem začala malovat," říká., která se ve své nadaci La Sophia již roky věnuje hudební pomoci dětí, které by jinak na rozvoj svého talentu neměly peníze.

Reklama

Yvetta Blanarovičová se nyní chystá rekreovat s maminkou na rodném Slovensku. Jinak se herečka a zpěvačka nezastaví. Právě ukončila další ročník hudební akedemii své nadace La Sophia a již chystá zářijový galakoncert. V létě již stihla koncerty ve Španělsku a říká, že si konečně uvědomila, že nemusí dělat všechno, ale jen to, co opravdu chce.

video Dobré divadlo se uživí i samo, říká Martin Zounar Newstream TV Martin Zounar své diváky v posledních měsících překvapuje změnou vizáže. Dodržováním striktních stravovacích pravidel se mu podařilo zhubnout třicet kilogramů a už si může s přáteli znovu zahrát fotbal a věnovat se i jiným sportům. "Už to se mnou bylo vážně tragické. Skoro jsem si ani nedokázal zapnout přeskáče," vzpomíná na doby, kdy mu bylo nejhůř. Michal Nosek Přečíst článek

Doba, která jí donutila omezit aktivitu byla pandemie, ale ani v době zavřených divadelních sálů nezahálela. "Po prvotním klidu a odpočinku jsem zjistila, že musím něco dělat," říká. Okamžitě se proto vydala do výtvarných potřeb a nakoupila stojan, barvy, stojan, plátno a štětce. "Pustila jsem se do malování toho, co cítím," vzpomíná na čas, který přinesl 24 pláten.

Pandemie ji ochudila o řadu vystoupení s filharmoniky, například dohodnuté koncery Broadway light s Filharmonií Hradec Králové. "Bylo to smutné období, řada projektů se přerušila, ale už se realizujínové. Situace se dává do pořádku," říká.

Reklama

video Opera mě v mládí vůbec nezajímala. Začal jsem vlastně náhodou, říká Štefan Margita Enjoy Moderátorka Eva Čerešňáková v novém formátu pořadu VIP Eva Talks na Newstream TV zpovídá české celebrity. Před kamery tentokrát přišel Štefan Margita. Ten poradil mladým zpěvákům, jak si nezničit hlas a rozpovídal se o své čtyřicetileté kariéře na operních scénách. Také nechal diváky nahlédnout do byznysu spojeném s operou. Michal Nosek Přečíst článek

Jak trávila čas v pandemii?

Komu pomáhá nadace La Sophia?

Kolika dětem pomohla k hudebnímu vzdělání?

Více se dozvíte v aktuálním díle pořadu VIP Eva Talks na Newstream TV. Video se spouští v úvodu tohoto článku. Ve formě podcastu ho najdete na vaší oblíbené podcastové platformě. Jsme na Spotify, Google Podcasts i Apple Podcasts.