Lístky do divadla jsou konečně dražší než do kina, a máme vyprodáno, říká Martin Zounar

Eva Čerešňáková, autorka, moderátorka, bývalá modelka a Česká vicemiss v novém formátu pořadu VIP Eva Talks na Newstream.cz zpovídá české celebrity. Návštěvníkem ve studiu tentokrát je herec divadla Metro, dabér a moderátor Martin Zounar.

Po odeznění covidu, kdy se nemohlo nikam za kulturou, si lidé začali divadla velmi vážit a nevadí jim ani zdražení vstupného. „Máme na rok vyprodáno a jsme tak velice vytížení. Včetně zájezdů hrajeme zhruba dvacet představení týdně,“ hodnotí současnou situaci Martin Zounar, který své jméno spojil s Divadlem Metro, jež se zrodilo paradoxně právě v době pandemie. „Diváci již pochopili, že divadla musejí vydělávat i bez dotací. Z prostého důvodu, aby přežila. My jsme sice malé divadlo o dvou stovkách sedadel, ale komornějšího prostředí si lidé váží, protože mají větší kontakt s herci,“ počítá herec.

„Cena lístků do divadel se v současné době pohybuje okolo tisíce korun, a vstupné je tak konečně dražší než vstupenky do kina. Hrát online samozřejmě nemohlo divákům předat opravdovou vůni představení v divadle,“ vzpomíná Martin na doby pandemie. Nyní v Metru pro diváky zkoušejí muzikál Zlatíčka. „Já ale zpívat nebudu,“ směje se s tím, že diváky by pozval na představení Ivy Pazderkové.

