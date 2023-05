Iveta Fabešová: Byla jsem příliš naivní a důvěřivá

Iveta Fabešová je úspěšnou podnikatelkou a jednou z nejlepších cukrářek v Česku. Svůj byznys ale musela budovat hned nadvakrát. Před třemi lety jí síť čtyř kaváren s ročními obraty v desítkách milionů korun ze dne na den odcizil její dnes již exmanžel. Nevzdala to a nedlouho na to otevřela cukrárnu ve Werichově vile v samotném srdci pražské Kampy.

S odstupem času hodnotí partnerský podraz jako to nejlepší, co se jí v mohlo stát. Motivací do nového začátku jí byly děti, kterým nechtěla jednou říct, že svůj sen vzdala. V pořadu Eva Talks se cukrářka Iveta Fabešová rozpovídala o tom, jak byla příliš naivní a důvěřivá. A že se za to může zlobit především sama na sebe.

Její cesta za sladkým snem rozhodně nebyla bez překážek. „Člověk už na počátku předpokládá, že to tak jednoduché nebude. Ta odhodlanost a vytrvalost je to, co vás oddělí od neúspěšných, protože se tomu musí dát ta energie. Překážky nejsou jednoduché, ale patří k tomu,“ říká Iveta v pořadu Evy Čerešňákové na Newstream TV.

Ukradené sny

A její rada pro ty, kteří se rozhodnou podnikat s někým blízkým? Nejdůležitější je mít nastavená pravidla hry hned od začátku. A je dobré, aby byli oba mentálně vyspělí. Jedině tak, když dojde k rozkolu, nemusí situace vygradovat v nepřátelské prostředí. „Mně se začaly dít nehezké věci ze strany exmanžela a bývalých kolegů. Z těch, kteří byli mými kamarády, se během okamžiku stali nepřátelé. Celá situace po lidské stránce gradovala víc, než bylo nezbytně nutné, a to mě na tom asi bolelo nejvíc,“ vzpomíná Iveta.

Při náročném druhém začátku ji ovšem velmi potěšila solidarita a podpora mnoha lidí, za kterou je velmi vděčná. Podnikatelka a cukrářka Iveta Fabešová v pořadu Eva Talks prozradila i to, jaké jsou její další sny a plány. Celý díl sledujte v úvodu tohoto článku nebo si ho poslechněte na vaší oblíbené podcastové platformě.

