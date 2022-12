Zvýšení porodnosti Čechů v pandemii se nepotvrdilo

Za první tři čtvrtletí letošního roku se počet obyvatel ČR zvýšil díky migraci o 10 200 na 10,527 milionu. Přirozeným způsobem podle statistiků obyvatel ČR od ledna do konce září ubylo, když počet zemřelých bylo o 11 200 více než narozených.

V letošním roce Češi vymírají nebývale soustavným tempem. V každém z uplynulých tří čtvrtletí roku byl totiž počet zemřelých Čechů vyšší než ten živě narozených.

Dohromady, od ledna do konce září, počet zemřelých převyšuje počet živě narozených o 11,2 tisíce. To je sice nižší údaj než ten za stejné období loňska, kdy se kvůli covidovým úmrtím zejména z první poloviny roku jednalo o údaj 17,9 tisíce. Jenže loni už ve třetím čtvrtletí byl počet živě narozených vyšší než počet zemřelých. V letech 2014 až 2020 byl počet živě narozených vyšší než počet zemřelých vždy ve druhém a třetím čtvrtletí roku.

Covid neměl na porodnost žádný efekt

Letos je to tedy jiné. Letos Češi vymírají soustavněji než v uplynulém desetiletí, neboť v žádném z letošních uplynulých čtvrtletí nepřekonává počet živě narozených počet zemřelých. Covidová pandemie se tedy nestala výraznějším impulsem pro zvýšení porodnosti Čechů.

Obyvatel České republiky však letos i tak přibývá, a to o 10,2 tisíce. Celkově počet obyvatel země tak ke konci září činil 10,527 milionu. Tento nárůst je však dán výhradně tím, že počet přistěhovalých z jiných zemí dostatečně překonává počet vystěhovalých do zahraničí. Letos to je o 21,4 tisíce osob. Takže i když od této hodnoty odečteme počet Čechů letos „ztracený“ vymíráním, zmíněných 11,2 tisíce osob, stále setrváváme v kladném pásmu – přírůstek činí oněch 10,2 tisíce.