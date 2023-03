Lukáš Kovanda: V Česku masivně „vymírají“ živnostníci. Je za tím i přechod do šedé ekonomiky

Do poloviny března zrušilo v Česku živnost zhruba 146 tisíc podnikatelů. To je více než za poslední dva roky dohromady, vyplývá z údajů společnosti Dun & Bradstreet. Co je za tímto úbytkem, popisuje ve svém komentáři Lukáš Kovanda, hlavní ekonom Trinity Bank.

Na první pohled je tak enormní nárůst ukončovaných živností skličující a zdá se být doložkou horšícího se stavu ekonomiky, případně rostoucí regulatorní či administrativní zátěže.

Živnostenský list má ovšem nyní stále takřka 2 045 tisíc osob. To je o 135 tisíc lidí méně než loni koncem roku, tedy o přibližně šest procent méně. Jestliže nyní tedy je o šest procent méně živnostníků, už nezní tak závažným způsobem.

Jestliže je o šest procent méně živnostníků, nemá takový úbytek z makroekonomického hlediska prakticky žádný význam. Navíc je velmi pravděpodobné, že tempo „vymírání“ živnostníků právě nyní vrcholí a v nadcházejících měsících bude polevovat. Takže úbytek živnostníků není a nebude fatální.

Za vším hledej datovky

Relativně masivní zvýšení tempa rušení živností totiž souvisí předně s povinným zavedením datových schránek pro osoby samostatně výdělečné činné. To je nepříjemnost zvláště pro živnostníky staršího data narození. Vždyť třeba v kategorii lidí, jimž je 65 let a více a žijí mimo hlavní město Prahu, disponuje domácím počítačem necelých 45 procent lidí. Přístup k internetu pak má zajištěn jen necelá polovina z nich.

Pro tyto lidi je povinnost zřídit si datovou schránku zátěží, „zbytečnou novotou“, s níž už i vzhledem k věku nemíní „ztrácet čas“. Tito lidé evidentně zkrátka sází na to, že přejdou do šedé ekonomiky a budou si za své služby nechávat platit hotově a bez dokladu. A bez živnosti. Jedná se často o relativně čerstvé důchodce, jimž zdraví stále slouží, a mohou tak „melouchařit“ jakožto zkušení instalatéři, elektrikáři, topenáři, truhláři či třeba zedníci. Jsou často vybaveni jen starším tlačítkovým mobilem, žádným smartphonem.

