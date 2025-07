„Je to prostě lepší!“ Coca-Cola dle Trumpa souhlasí s používáním třtinového cukru v USA

Mluvčí Coca-Coly výslovně úpravu ingrediencí nepotvrdil, ale sdělil, že společnost oceňuje Trumpovo „nadšení„ a brzy zveřejní podrobnosti o nových „inovativních nabídkách“.

Americký prezident Donald Trump prohlásil, že společnost Coca-Cola souhlasila s používáním třtinového cukru ve svých nápojích ve Spojených státech. Informovala o tom v noci na dnešek agentura Reuters, podle níž firma v produktech vyráběných pro americký trh obvykle používá jako sladidlo kukuřičný sirup.

„Mluvil jsem s Coca-Colou o používání skutečného třtinového cukru v Cole ve Spojených státech a oni s tím souhlasili,“ uvedl Trump na své sociální síti. „Bude to od nich velmi dobrý tah. Uvidíte. Je to prostě lepší!,“ dodal šéf Bílého domu.

Mluvčí Coca-Coly výslovně úpravu ingrediencí nepotvrdil, ale sdělil, že společnost oceňuje Trumpovo „nadšení„ a brzy zveřejní podrobnosti o nových „inovativních nabídkách“.

Iniciativa nazvaná Učiňme Ameriku opět zdravou (Make America Healthy Again – MAHA), která je spojená s ministrem zdravotnictví Robertem Kennedym, tlačí na potravinářské společnosti, aby upravily receptury a odstranily z nich přísady, jako jsou umělá barviva, podotkl Reuters. Kennedy také kritizuje množství cukru v americké stravě.

Květnová zpráva komise MAHA uvedla, že značná konzumace kukuřičného sirupu s vysokým obsahem fruktózy by mohla hrát roli v dětské obezitě a dalších onemocněních. Zdravotníci doporučují omezit přidaný cukr ve stravě, ale nezjistili významné rozdíly mezi třtinovým cukrem a kukuřičným sirupem, podotkl Reuters.

„Nahrazení kukuřičného sirupu s vysokým obsahem fruktózy třtinovým cukrem nedává smysl,“ reagoval šéf asociace rafinérů kukuřice John Bode. „Stálo by to tisíce pracovních míst v americkém potravinářství, snížilo příjmy farem a posílilo dovoz zahraničního cukru, to vše bez nutričního přínosu,“ dodal. Producenti kukuřice soustředění hlavně na americkém Středozápadě mají podle Reuters dlouhodobě značný vliv na zákonodárce ve Washingtonu.

