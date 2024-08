Začíná Jackson Hole a trhy doufají

Konec prázdnin bývá navzdory tomu, že se jedná o období bankovních dovolených, zajímavým obdobím. Tradičně v tomto čase totiž pobočka kansaského Fed pořádá sympozium finančníků a centrálních bankéřů. Ti se sjíždějí do městečka Jackson Hole, píše analytik SAB Finance Tomáš Kudela.

Akce se koná již dlouho, vrcholu svého vlivu však dosáhla jednoznačně v době, kdy ji tehdejší guvernér americké centrální banky Ben Bernanke využíval pro oznamování novinek ohledně programu kvantitativního uvolňování, neboli QE. To z ní dělalo událost nad úrovní standardního zasedání americké centrální banky. Vliv sympozia však klesl s tím, jak v tomto trendu nepokračovala Bernankeho nástupkyně Janet Yellenová. Ta zásadní novinky oznamovala po zasedání měnového výboru FOMC a sjezd v Jackson Hole se stal významnou událostí, ovšem bez zásadních oznámení o novinkách v monetární politice. V tomto trendu pokračuje i současný guvernér Fed Jerome Powell.

Trhy však sympozium stále vnímají jako příležitost k zásadním novinkám. Tentokrát vyhlížejí oznámení o možnosti poklesu sazeb rychleji, než Fed dosud komunikoval s trhem. Naděje určitě není úplně lichá. Data z americké ekonomiky naznačují její chladnutí a jednoznačně hrozí, že bychom se mohli dočkat jejich dalšího zhoršení. Trhy doufají, že hrozba recese, která ze slabších dat vyplývá, přinutí Fed k rychlejšímu poklesu sazeb. Pokud by Fed nechal sazby výše a počkal, až se americká ekonomika dostane do recese, bude muset se sazbami dolů ještě rychleji.

Pro trhy tak sázka na pokles sazeb vypadá jako jisté vítězství. Jediný, kdo to pořád nechápe, je Fed a americká inflace. Inflace, živená vysokými úsporami amerických domácností, zůstává tvrdohlavě vysoká a Fed je opatrný při snižování sazeb. Trhy tak v podstatě celý letošní rok čekají aspoň na nějaké snížení sazeb; to však ještě nepřišlo.

Trhy doufají ve větší pokles

Trhy doufaly v pokles sazeb už v březnu, pak v červnu, a nakonec posunuly pokles sazeb na září, kdy se zdá, že to nakonec vyjde. Teď se však začaly zaobírat možností, že by Fed mohl urychlit pokles sazeb. Takové oznámení by mohlo připadnout právě na sympozium v Jackson Hole.

Dolar je pod tlakem a trhy naceňují možnost výraznějšího poklesu. Pro trhy však bude nepříjemné, pokud se dočkáme potvrzení, že sazby budou klesat tak, jak Fed avizuje a na žádné zrychlení dosud komunikované trajektorie se nechystá. Pak by dolar mohl začít rychle dohánět ztráty a dostat se zpět k hladině 1,100 za euro, případně i pod ni, pokud by se na trhy dostala lepší data. Naopak potvrzení rychlejšího poklesu sazeb by znamenalo, že se současná rally potvrdí a dolar zůstane k euru slabší, tedy nad 1,100.

Spolumajitel Trinity Bank a SAB Finance Radomír Lapčík je investorem newstream agency a.s., vydavatele zpravodajského serveru newstream.cz a tištěných magazínů Newstream Club a Realitní Club.