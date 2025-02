Střízliví Češi připraví prodejce alkoholu o 1,6 miliardy

Suchej únor. Kampaň, která představuje stále závažnější problém pro prodejce alkoholu. Ať už se jedná o hospody či hypermarkety. Zvláště hospody, předně ty venkovské, jsou přitom od loňska zasaženy růstem DPH z čepovaného piva.

Reklama

Loni se akce „Suchej únor“ aktivně zúčastnilo dosud rekordních sedmnáct procent dospělé populace ČR (roku 2023 to bylo ještě jen třináct procent), tedy vůbec poprvé přes milion lidí, konkrétně asi 1,2 milionu. Po víceméně stagnaci mezi lety 2022 a 2023 se tak obnovil růst popularity akce. Už v letech 2017 až 2022 její obliba výrazně narůstala, postupně z počáteční úrovně tří procent zapojené dospělé populace.

Kvůli existenci akce, při níž se Češi na celý druhý měsíc roku (a někteří i na déle) vzdávají konzumace alkoholických nápojů, přicházejí ve střednědobém pohledu prodejci alkoholu o stále méně zanedbatelnou část svých tržeb. Letos lze jejich ztrátu způsobenou akcí „Suchej únor“ vyčíslit na asi půl miliardy korun.

Ze zprávy Alkofakta 2020, kterou sestavili organizátoři akce „Suchej únor“ a Ladislav Csémy z Národního ústavu duševního zdraví, vyplývá, že přibližně 90 procentům účastníků akce se podaří její cíl naplnit.

Stále populárnější kombucha má pověst všeléku. Je skutečně tak všemocná? Enjoy Do popředí zájmu se kombucha dostala z několika důvodů. Aktuálně jako jedna z tekutých alternativ, kterou si lze zpestřit suchý únor. Je také vyhledávaná jako „zázračný“ nápoj, který posílí imunitu a nejen ji, což je také víc než aktuální téma. Stále jedeme na vlně kvašení, i tady má kombucha co nabídnout. A z dlouhodobého hlediska je pak populární jako jedna z „DIY potravin“, které lze s trochou fištrónu vyrobit doma. Darina Křivánková Přečíst článek

Reklama

Za alkoholické nápoje lidé v Česku podle nejnovějších dat Eurostatu – za rok 2023 – utratili 116,2 miliardy korun ročně. Loni to odhadem bylo 125 miliard korun, letos to bude zhruba 130 miliard, i kvůli inflaci. To je takřka 15 tisíc korun v přepočtu na dospělou osobu. Měsíčně jde tedy o přibližně 1250 korun na osobu.

Akce „Suchej únor“ se ovšem budou účastnit spíše ti konzumenti alkoholu, kterým relativně více záleží na životosprávě, pročež i jejich konzumace alkoholu je i bez akce „Suchej únor“ podprůměrná. Jejich měsíční výdaje za alkohol činí průměrně zhruba 900 korun, nikoli 1250 korun.

Nepropitá miliarda

Pokud tito lidé dodrží „Suchej únor“ jako v minulých letech i letos, připraví prodejce alkoholu po celé ČR během právě začínajícího letošního února o takřka 700 milionů korun. To plyne z toho, že 1,08 milionu účastníků „Sucháče“, kteří akci úspěšně zvládnou, si tím pádem „odpustí“ výdaje za alkohol v průměru 900 korun, tedy dohromady za zhruba 970 milionů korun.

Navíc, u deseti procent účastníků akce, kteří se do ní rozhodli zapojit, ale nakonec její cíl nenaplnili, lze na základě údajů z minulých ročníků předpokládat nulovou spotřebu alkoholu alespoň po část letošního února. Pokud tito lidé utratili v průměru za alkohol zhruba poloviční částku, než jakou by utratili nebýt jejich (nakonec ne zcela úspěšného) zapojení se do akce „Suchej únor“, jedná se o dalších více než 50 milionů korun ztráty pro prodejce alkoholu.

Podle zmíněné zprávy Alkofakta 2020 však část účastníků akce drží „Suchej únor“ i během března, dubna či května. Ještě v květnu se alkoholu nedotkne dvanáct procent účastníků akce, což odpovídá 205 tisícům osob. Ještě více lidí zřejmě logicky vydrží alkohol nekonzumovat v březnu a dubnu. Takže tito lidé v souhrnu připraví prodejce alkoholu počínaje březnem až do konce letošního roku v souhrnu o dalších zhruba 650 milionů korun.

Češi změnili svoje zvyky. U alkoholu v restauracích nevysedávají do noci, říká známý restauratér Enjoy Vyhlášené jsou jejich knedlíčky Dim Sum, belgické hranolky, kremrole, ale poradí si i s českou klasikou jako jsou chlebíčky nebo plněné knedlíky. Síť Together zastřešuje restauraci Sia, Bruxx, Vinohradský Parlament nebo Cukrářství Skála. Nový podnik chystají otevřít co nevidět i v Holešovicích. „Ceny už v mnoha podnicích začínají ovlivňovat výši poptávky. Očekávám proto, že v letošním roce neporostou tak rychlým tempem jako dříve,“ říká David Petřík, spolumajitel sítě Together. Petra Nehasilová Přečíst článek

Sečteno, podtrženo, „Suchej únor“ letos prodejce alkoholu připraví o bezmála 1,6 miliardy korun.

Se ztrátou musí počítat také stát, třeba proto, že vybere méně na spotřební dani z lihovin, piva či některých vín.

Radovat se z akce „Suchej únor“ zato ale mohou třeba prodejci stále populárnějších domácích limonád a dalších nealkoholických nápojů. Těm tržby naopak díky ní rostou, neboť část konzumentů si místo alkoholického nápoje koupí právě nějaké „nealko“.