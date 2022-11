Stanislav Šulc: Zasněžování kopců je v dnešní situaci slušně řečeno zvěrstvo

Ještěd se nejspíš stane prvním tuzemským kopcem, který přivítá lyžaře. A to ještě ani nezačalo pořádně mrznout. Odstartovalo totiž zasněžování, které je kontroverzní v jakékoli době, ale v současnosti je již vyloženě absurdní.

Reklama

Provozovatelé skiareálů se dostali zcela nezaslouženě do velkých problémů v posledních dvou letech kvůli pandemii a z dnešního pohledu absurdním uzávěrám. Stalo se tak v době, kdy hned několik velkých vlekařů investovalo opravdu hodně peněz do zkvalitnění služeb. A už dnes je téměř jisté, že návratnost investic bude mnohem delší, než jaké byly plány. Pokud se investice vůbec někdy vrátí.

A snad je i pochopitelné, že se skiareály pokusí hojit při první (doufejme) bezcovidové sezoně. Možností mají celou řadu. Zdražit skipasy je téměř povinnost, taktéž svařáky v boudách, o smažáku s hranolky nemluvě.

Cena plynu klesne o třetinu, míní Goldman Sachs. EU získala dočasnou převahu nad Ruskem Money Na virtuálním obchodním uzlu Title Transfer Facility (TTF) v Nizozemsku, který je určující pro ceny plynu v Evropské unii, se v úterý obchodoval plyn za zhruba 120 eur za megawatthodinu. Jedna z největších amerických bank Goldman Sachs očekává, že tato cena v prvním čtvrtletí roku 2023 klesne na 85 eur za megawatthodinu. Poté ovšem zamíří opět prudce nahoru. Stále proto existuje velký tlak na evropské lídry, aby zajistili dodávky plynu i ve střednědobém horizontu, napsal server CNBC. duk Přečíst článek

Nicméně tu je přinejmenším jeden moment, který už trochu zavání hazardem. A to je zasněžování sjezdovek.

To je problematické vždycky, zvláště když při jarním tání většina sněhu roztaje a způsobí v podhůří lokální povodně. V současné situaci, kdy jsou energie kvůli válce na Ukrajině nesmyslně drahé, však jde o slušně řečeno blbost.

Reklama

I podnikání má etické limity

Samozřejmě je to rozhodnutí každého provozovatele, takže i letos se zasněžovat bude. Nicméně zasněžovat ve chvíli, kdy je více než deset stupňů, je krok vyloženě absurdní. A nejde ani o technologii, která to umožňuje. I u technologií totiž platí, že to, že něco lze dělat, ještě neznamená, že se to skutečně udělat musí.

V současné době se čím dál častěji skloňuje symbolický, či řekněme morální rozměr podnikání. A v tomto ohledu se zasněžování kopců obhájit nedá. Poselství, které tím skiareály vysílají lidem, je totiž opravdu podivné.

Až příští zima bude kritická. Až skutečně nebude ruský plyn, varují energetici Money Politici a domácnosti se kvůli omezování ruských dodávek obávají nadcházející zimy, nedostatku energií a jejich vysokých cen. Příští zima ale bude ještě horší, varují šéfové mocných ropných a plynárenských společností. Vlády by se proto měly připravovat na ještě větší demonstrace a stávky, než jaké se v poslední době konaly ve Francii, Německu či Česku, napsal server CNBC. Dušan Kütner Přečíst článek