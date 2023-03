Stanislav Šulc: Situace v bankovním sektoru je nadmíru výtečná

Credit Suisse patří do desítky nejvýznamnějších bank světa. Její šéf dnes ráno vystoupil s pozoruhodnou řečí, kde mimo jiné prohlásil, že žádnou státní pomoc nebude banka potřebovat. Pak ale vystoupil zástupce hlavního podílníka Credit Suisse, kterým je státní banka Saúdské Arábie. A ten prohlásil, že žádné peníze už Švýcarům nedá…

Reklama

Takto začíná nová kapitola života jedné z klíčových bank světa, jež se však nyní píše v přímém přenosu. A má docela pestré zápletky. Od vystoupení obou mužů totiž ekonomické servery celého světa v reálném čase chrlí jeden smutný motiv za druhým.

Lukáš Kovanda: Strach z pádu největší švýcarské banky Credit Suisse potápí i českou korunu Názory Česká koruna výrazně oslabuje kvůli strachu z pádu největší švýcarské banky, Credit Suisse, jejíž akcie dnes na burze klesly až o 25 procent. V Praze na burze padají také akcie tuzemských bank, v čele s těmi matky České spořitelny. Lukáš Kovanda Přečíst článek

Credit Suisse má například výrazně vyšší podíl rizikových aktiv než hlavní konkurenti, píše například Bloomberg. „Pojištění proti krachu Credit Suisse zdražilo na krizové úrovně. Odpovídá ceně pojištění třeba Morgan Stanley v září 2008, po krachu Lehman Brothers. Cenu pojištění nyní zhusta vyhánějí banky, které dělaly s Credit Suisse obchody, a nyní si ve strachu a shonu pojištění kupují,“ citoval stejnou agenturu český ekonom Lukáš Kovanda.

Vrchol ledovce

Jenomže také přišel Bob Michele, vysoce postavený manažer JPMorgan Asset Management, a prohlásil, že Credit Suisse je jen vrcholem ledovce. Což se ostatně projevuje čím dál hlubším propadem akcií bankovních domů hned na několika kontinentech.

Zkrátka to vypadá, že víkendové otřesy v regionálních bankách rozvibrovaly něco, co mělo zůstat alespoň ještě chvíli netknuté. Stejně jako se dělo v roce 2008 po krachu Lehman Brothers.

Reklama

Krach Silicon Valley Bank v grafech a číslech. Proč je její pád tak zásadní? Trhy Pokud by někdo přemýšlel, v čem je krach americké Silicon Valley Bank kromě obav nadměrného počtu klientů o své peníze tak zásadní, mohou mu pomoci grafy, které dala dohromady agentura Bloomberg. Ukazují nejen rapidní propad cen akcií bank, ale i související katapultování indexu strachu na Wall Street či největší pokles výnosu amerických vládních dvouletých dluhopisů od roku 1987. duk Přečíst článek

Tehdy se všichni mrkli do zpětného zrcátka a viděli, že banky dělaly celou řadu absurdně rizikových rozhodnutí. Tehdy zejména na hypotéčních trzích. Tentokrát se do zpětného zrcátka můžeme podívat klidně hned. Nemusíme čekat, co všechno se rozjede.

Svět bohatl a bohatl

Co tam uvidíme? Inu, zhruba 11 let brutálního růstu. Když si vezmeme jen index Dow Jones Industrial, v němž je 30 největších amerických firem, tak ten z nějakých 10 800 bodů, kam klesl v březnu 2009, vystoupal na téměř 40 tisíc bodů, kde byl v prosinci 2021.

Svět neuvěřitelně bohatl a bohatl. A s tím se objevily zcela nová odvětví, zejména technologická, která vyrostla na možnostech chytrých mobilních telefonů. Podíváme-li se na vrchol cyklu před pandemických propadem, touha vydělat na čemkoli, co má v sobě slovo „tech“ nebo „smart“, byla natolik silná, že řada investorů byla ochotna jít do obřího rizika.

Vše je samozřejmě kryto dluhopisy nebo podíly na firmách.

Akcie Tesly znovu udělaly Muska nejbohatším člověkem planety Leaders Šéf americké automobilky Tesla Elon Musk se podle žebříčku miliardářů agentury Bloomberg znovu stal nejbohatším člověkem na světě. Pomohl mu k tomu letošní růst akcií Tesly. V prosinci Muska v čele žebříčku vystřídal francouzský podnikatel Bernard Arnault, spoluvlastník skupiny LVMH., která se věnuje prodeji luxusního zboží. Arnault je nyní podle tohoto žebříčku na druhém místě, v jiném žebříčku je stále první. ČTK Přečíst článek

Situace je nadmíru výtečná

Jenomže celá spousta start-upů vlastně není nic. Nemá produkt, službu, má jen jméno a webovky. A vizi. Jenomže ty s růstem úrokových sazeb a odlivem kapitálu do konzervativnějších produktů, najednou zkrachovaly. A investoři (a posléze banky) začínají přehodnocovat aktiva. A najednou firmy, které měly valuace v řádu milionů i desítek milionů dolarů, nejsou nic. Nothing, rien, nada.

Nyní se začne ukazovat, kdo byl v té uplynulé dekádě příliš hladový a snažil se naskočit na populární vlnu růstu až příliš nekriticky. Poznáme to snadno. Šéfové těchto bank začnou postupně vystupovat s tím, že je vše v naprostém pořádku a nebude potřeba žádná státní pomoc.

V Česku ostatně pro takovou situaci máme okřídlenou frázi. Situace je nadmíru výtečná. Všichni si ji pamatujeme ze srpna 2002. Lze se oprávněně obávat, že situace v bankovním sektoru, nikoli tom českém, ale v tom globálním, je v tuto chvíli nadmíru výtečná.