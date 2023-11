Převzetí Credit Suisse zabolelo. Banka UBS vykázala ztrátu 785 milionů dolarů

Největší švýcarská banka UBS vykázala za třetí čtvrtletí ztrátu 785 milionů dolarů, tedy 18 miliard korun. Mohou za to náklady 2,1 miliardy dolarů spojené s převzetím konkurenční Credit Suisse, které banka zaúčtovala. Analytici v průzkumu UBS očekávali ztrátu 444 milionů dolarů. Bez zahrnutí dopadu spojeného s převzetím vykázala UBS základní zisk 844 milionů dolarů.

„Credit Suisse rychle začleňujeme a v prvním celém čtvrtletí po akvizici jsme dosáhli základní ziskovosti skupiny,“ uvedl generální ředitel UBS Sergio Ermotti.

Credit Suisse se letos v březnu dostala do tak vážných problémů, že začala ohrožovat finanční stabilitu globálního bankovního sektoru. Do věci se proto vložila švýcarská vláda, centrální banka a regulační orgány, které dojednaly záchranu banky v podobě jejího převzetí rivalem UBS.

Řešení se tak stalo prvním spojením dvou globálních a systémově významných bank. UBS se po akvizici snaží dosáhnout stability.

Divize správy majetku skupiny získala v uplynulém kvartálu 22 miliard dolarů nových finančních prostředků. Z toho tři miliardy dolarů pochází od Credit Suisse. Analytici ze společnosti Goldman Sachs očekávali, že celá skupina dosáhne 14 miliard dolarů nových prostředků.

Banka UBS od akvizice spravuje aktiva přesahující pět bilionů dolarů. Pomocí vyšších než tržních úroků z vkladů se snaží zotavit z odlivu peněz klientů z Credit Suisse. Snaží se také udržet klienty, kteří by měli prostředky v obou bankách a nyní se mohou snažit rozložit riziko.

Integraci Credit Suisse dále provází snižování počtu zaměstnanců. UBS uvedla, že na konci září zaměstnávala 115 981 lidí. V porovnání s počtem plných pracovních úvazků na konci června to znamená pokles o 2,6 procenta.