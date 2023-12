Ceny energií a inflace zaúřadovaly. Firma Koh-i-noor Hardtmuth hlásí pokles zisku

Firma Koh-i-noor Hardtmuth, která vyrábí školní a kancelářské potřeby, měla loni tržby z prodeje výrobků, služeb a zboží téměř 615 milionů korun.

Reklama

Meziročně klesly o 13,6 procenta. Zisk po zdanění klesl o 14,1 procenta na 55,3 milionu. Provozní zisk klesl o 60 procent na 35,4 milionu. Vliv na výsledky měly vyšší ceny energií a vysoká inflace, vyplývá z výroční zprávy firmy.

„Rok 2022 byl významně ovlivněný válečným konfliktem na Ukrajině a jeho dopady do cen energií. To se projevilo nebývalým celosvětovým nárůstem inflace. Ceny energií a inflace tak společně způsobily obezřetnější chování našich zákazníků,“ uvedl ve zprávě předseda představenstva Vlastislav Bříza. Firma loni dál investovala do automatizace a robotizace výroby.

Čistý obrat společnosti se sídlem v Českých Budějovicích klesl o necelých sedm procent na 705,3 milionu. Výnosy v ČR měla loni firma 323,7 milionu, meziročně o 17 procent vyšší. Výnosy v zahraničí klesly o pětinu na 381,6 milionu korun. Průměrný přepočtený počet zaměstnanců byl loni v prosinci 524, meziročně o deset nižší.

Jak poskytnout Ukrajině miliardy i bez souhlasu Maďarska? EU má plán Money Evropská unie připravuje záložní plán, jak poskytnout Ukrajině, která se brání ruské ozbrojené agresi, 20 miliard eur (přes 490 miliard korun), a to i bez maďarského souhlasu. S odvoláním na nejmenované představitele zapojené do projednávání plánu to uvedl deník Financial Times. ČTK Přečíst článek

Koh-i-noor Hardtmuth je nejznámější společností holdingu Koh-i-noor. Historie společnosti sahá do roku 1790. Firma vyrábí několik tisíc produktů, vyváží do víc než 90 zemí. Jde o českou rodinnou firmu, jejímž generálním ředitelem je Vlastislav Bříza. Závody má i v Městci Králové, Broumově či Milevsku. Většina produkce jsou české výrobky, s výjimkou popisovačů vyráběných v Bulharsku, jak uvádí firma na webu. V ČR má téměř sto vlastních prodejen.

Do skupiny Koh-i-noor holding s víc než 2500 zaměstnanci patří firmy ze zdravotnictví, energetiky, spotřebního průmyslu, strojírenství a hotely. Obrat holdingu se pohybuje přes čtyři miliardy Kč, uvádí skupina na webu.