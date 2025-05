Vládní malér čtyři měsíce před volbami. Po kauze s bitcoiny končí ministr Blažek

Na síti X napsal, že nechce poškozovat pověst vlády ani vládní koalice. Premiér a šéf ODS Petr Fiala věří, že jeho stranický kolega Pavel Blažek konal v případě sporné dražby bitcoinů v dobré víře. Jeho rozhodnutí rezignovat si váží.

Ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS) dnes kvůli kauze bitcoinů darovaných ministerstvu spravedlnosti podal demisi. Nezákonného jednání si není vědom, nechce ale poškozovat pověst vlády. Vrchní státní zastupitelství (VSZ) v Olomouci prověřuje kauzu pro podezření ze tří trestných činů. Je mezi nimi i zneužití pravomoci veřejné osoby a legalizace výnosů z trestné činnosti. Premiér Petr Fiala (ODS) je přesvědčen, že Blažek jednal v dobré víře. Opoziční hnutí ANO naopak uvedlo, že Blažek pere peníze drogového dealera.

Kryptoměnu daroval ministerstvu Tomáš Jiřikovský, který v roce 2017 skončil ve vězení za zpronevěru, obchod s drogami a nedovolené ozbrojování. Provozoval on-line tržiště pro prodej drog a v roce 2021 byl propuštěn z vězení. Elektronickou peněženku, v níž bitcoiny měl, mu policie původně zabavila. Po propuštění ji ale získal zpět. Měl v ní přes 1561 bitcoinů (BTC), ministerstvo od něj dostalo 468 BTC.

Případ policisté prověřují také pro podezření ze zločinu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a jedy. „Trestní řízení částečně souvisí s darováním bitcoinů fyzickou osobou ministerstvu spravedlnosti,“ uvedl olomoucký vrchní státní zástupce Radim Dragoun na stránkách VSZ, s tím, že další informace s ohledem na neveřejný charakter přípravného řízení nebude VSZ poskytovat.

Ministerstvo spravedlnosti darované bitcoiny prodalo za skoro miliardu korun soukromým investorům. Policie se kryptoměnu nyní snaží kvůli podezření na praní špinavých peněz zmrazit, uvedl server Seznam Zprávy.

Blažkovy zásluhy

Blažek dnes ve Sněmovně zopakoval, že není nijak právně prokázáno, že by dar pro ministerstvo pocházel z trestné činnosti. „To je na policii a soudech, aby to prokázaly, ale žádné rozhodnutí o tom, že jsou z trestné činnosti, neexistuje. Pokud se to prokáže, stát zbytek stejně zkonfiskuje,“ podotkl.

Ačkoliv žádnou vinu necítí, rozhodl se odpoledne po poradě s Fialou rezignovat. „Nejsem si vědom žádného nezákonného jednání. Nechci ovšem poškozovat pověst vlády ani vládní koalice,“ napsal na síti X.

Fiala si Blažkova rozhodnutí rezignovat váží. Na síti X uvedl, že končící ministr má velké zásluhy na modernizaci české justice. Místopředseda hnutí ANO Radek Vondráček uvedl, že Blažkovo rozhodnutí rezignovat je jediné správné a možné, pachuť z obřích kauz vlády ale nezmizí. Hnutí ANO také ještě před tím, než Blažek oznámil rezignaci, požádalo o svolání mimořádné schůze Sněmovny. Měla by se konat příští čtvrtek.

Blažek se hájí podle Deníku N mimo jiné také tím, že o záležitosti předem zpravil ministerstvo financí, Nejvyšší státní zastupitelství (NSZ) či Finanční analytický úřad. Jak ministerstvo financí, pod které spadá i Finanční analytický úřad, tak NSZ však sdělily serveru iROZHLAS.cz, že informaci o darování bitcoinů dostaly od ministerstva spravedlnosti po podepsání darovací smlouvy s trestaným dealerem.