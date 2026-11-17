Skandál v Deutsche Bank. Uniklé dokumenty popisují účetní triky, klamavé praktiky i vazby na Epsteina
Největší německou banku Deutsche Bank zasáhl rozsáhlý únik více než 15 milionů interních dokumentů. Podle Financial Times odhalují účetní triky, slabé kontrolní mechanismy, nedodržené reformní sliby i nové podrobnosti o vztazích banky k miliardářům, oligarchům, Jeffreymu Epsteinovi či Donaldu Trumpovi. Banka tvrdí, že většina problémů je minulostí, uniklé materiály ale podle listu zpochybňují i působení současného vedení.
Deutsche Bank čelí dalšímu reputačnímu otřesu. Z největší německé bankovní skupiny uniklo více než 15 milionů interních dokumentů, které podle Financial Times odhalují nekalé praktiky, systémová selhání, slabé kontrolní mechanismy i nedodržené sliby o nápravě. Mezi materiály jsou e-maily, interní šetření nebo zápisy z porad vedení a novináři FT je analyzovali společně s více než dvěma stovkami kolegů z celého světa.
Podle listu dokumenty ukazují na účetní triky, poskytování finančních informací hraničících s klamáním a také na dosud neznámé podrobnosti o vztazích banky se sexuálním delikventem Jeffreym Epsteinem a americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Materiály novinářům předali dva lidé, které podle FT motivovaly především vazby Deutsche Bank na oligarchy a ruské peníze. Tvrdí, že jednali ve veřejném zájmu a chtěli upozornit mimo jiné na účty ruských oligarchů. Jeden z nich uvedl, že banka podle něj potřebuje zásadní změnu vedení i firemní kultury.
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Politika
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Skandály stály banku miliardy
Deutsche Bank má za sebou dlouhou sérii právních sporů a afér. Od roku 2012 zaplatila podle Financial Times 18,6 miliardy eur, tedy přes 450 miliard korun, za jejich urovnání. Případy se týkaly mimo jiné údajných manipulací s trhem, praní ruských peněz nebo nedostatečných kontrolních mechanismů.
Banka na zveřejnění dokumentů reagovala tím, že materiály podle ní popisují především problémy staré mnoho let, v některých případech až dvě desetiletí. „Dnes jsme jiná banka. Pod vedením Christiana Sewinga prošla Deutsche Bank zásadní změnou,“ uvedla. Zároveň připomněla, že mezi lety 2019 a 2025 investovala sedm miliard eur do posílení kontrolních mechanismů.
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Únik míří i na současné vedení
Financial Times ale tvrdí, že uniklé dokumenty vrhají nové světlo i na působení generálního ředitele Christiana Sewinga. Ten při nástupu sliboval tlustou čáru za sérií skandálů a proměnu banky. Podle FT však interní materiály ukazují, že zároveň prosazoval větší ochotu podstupovat rizika, měl výhrady vůči některým kontrolním mechanismům a část problémů podle listu tajil před akcionáři.
Právě tato část úniku může být pro Deutsche Bank nejcitlivější. Banka se totiž snaží přesvědčit investory, že staré skandály patří minulosti, zatímco zveřejněné dokumenty podle FT naznačují, že problémy s řízením rizik a firemní kulturou nemusely skončit tak jednoznačně, jak banka tvrdí.
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