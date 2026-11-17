Sedm mýtů o návratu EET. Platba kartou vás nezachrání, drahou pokladnu ale nepotřebujete
Kdo nepřijímá hotovost, nemusí nic řešit. Ke každé platbě bude znovu potřeba vytisknout účtenku a bez internetu se zastaví prodej. Návrat elektronické evidence tržeb provází řada představ, které neodpovídají novým pravidlům. EET 2.0 od ledna 2027 zahrne i některé bezhotovostní platby, zároveň však omezí vykazované údaje a nabídne bezplatnou státní aplikaci. Co tedy podnikatele skutečně čeká a které obavy jsou zbytečné?
Elektronická evidence tržeb se od 1. ledna 2027 vrátí v upravené podobě. Podnikatelé už od začátku listopadu mohou prostřednictvím portálu MOJE daně zakládat evidenční jednotky a získávat potřebné certifikáty. V prosinci má následovat spuštění bezplatné státní aplikace MOJE eet. Leden bude podle harmonogramu Finanční správy zároveň pilotním měsícem, půjde však již o standardní evidenci tržeb.
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Názory
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Nový systém má proti původní EET zjednodušit administrativu i technické požadavky. „EET 2.0 proto bude jednodušší, spravedlivější a výrazně méně zatěžující,“ uvedla ministryně financí Alena Schillerová při představení vládního návrhu. Změní se rozsah odesílaných údajů i povinnosti kolem účtenek.
Mýtus první: Kdo nepřijímá hotovost, EET se vyhne
Odmítat bankovky a mince nebude stačit. EET 2.0 zahrne také bezhotovostní kontaktní platby, tedy například úhrady kartou, mobilem, QR kódem nebo stravenkami při osobním kontaktu se zákazníkem. Kontaktní platbou je podle Finanční správy také platba v provozovně či dopravním prostředku podnikatele v souvislosti s objednáním nebo přijetím zboží a služeb. Obchodník, který u pokladny přijímá výhradně karty, tak nebude automaticky mimo systém.
Alena Schillerová při návštěvě pražské Sapy přesvědčovala obchodníky, že návrat elektronické evidence tržeb zvládnou i s chytrým telefonem. Za pozornostmi kolem „tety Aleny“ ale zůstává praktická otázka: jaké řešení si podnikatelé vyberou a kolik za něj zaplatí. Příležitost oslovit je využívá také Global Payments, partner setkání a dodavatel platebních a pokladních systémů.
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Alena Schillerová při návštěvě pražské Sapy přesvědčovala obchodníky, že návrat elektronické evidence tržeb zvládnou i s chytrým telefonem. Za pozornostmi kolem „tety Aleny“ ale zůstává praktická otázka: jaké řešení si podnikatelé vyberou a kolik za něj zaplatí. Příležitost oslovit je využívá také Global Payments, partner setkání a dodavatel platebních a pokladních systémů.
Naopak dálkové bezhotovostní úhrady bez osobního kontaktu a mimo provozovnu či dopravní prostředek podnikatele evidenci nepodléhají. Typickým příkladem je faktura zaplacená zákazníkem z domova nebo platba přes online platební bránu e-shopu. Samotné vystavení faktury ale výjimku nezaručuje, rozhodují i okolnosti úhrady. U hotovosti navíc obecně platí povinnost evidence bez ohledu na osobní kontakt, pokud jde o příjem z podnikání a není splněna některá ze zákonných výjimek.
Mýtus druhý: Ke každé platbě se musí vytisknout účtenka
Návrat evidence neznamená automaticky návrat papírové účtenky ke každému nákupu. EET 2.0 neukládá povinnost vystavit a předat zákazníkovi účtenku pro účely samotné evidence. Podnikatel musí odeslat údaje o tržbě Finanční správě, tisk dokladu ale nebude nezbytnou součástí tohoto úkonu. Pro provozy, které tiskárnu jinak nepotřebují, tím odpadá jeden z technických požadavků.
Zákazník však o možnost získat doklad nepřichází. Nadále platí povinnosti vyplývající z jiných předpisů, včetně vystavení dokladu na jeho žádost. Je proto potřeba rozlišovat mezi elektronickým hlášením tržby státu a potvrzením nákupu pro zákazníka. Zrušení povinnosti spojené s EET není plošným zrušením účtenek.
Mýtus třetí: Když vypadne internet, musí se zavřít
Krátkodobý výpadek připojení nemusí zastavit prodej. Finanční správa uvádí, že podnikatel může pokračovat v činnosti a údaje o přijatých tržbách odeslat následně. Musí to udělat bezodkladně po obnovení spojení, nejpozději do 48 hodin od uskutečnění tržby. Tato lhůta se tedy nepočítá až od chvíle, kdy internet začne znovu fungovat.
Pokladní systémy obvykle neodeslané údaje uchovají a po obnově připojení je automaticky předají. Konkrétní fungování je však potřeba ověřit u používaného zařízení nebo aplikace. Možnost překlenout dočasný výpadek neznamená, že podnikatel může dlouhodobě evidovat bez odesílání dat. Povinnost předat údaje Finanční správě zůstává zachována.
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Mýtus čtvrtý: Kdo se jednou přihlásí, už z evidence nevystoupí
Registrace do EET není nevratná. Portál MOJE daně umožňuje evidenci deaktivovat prostřednictvím Daňové informační schránky plus, označované jako DIS+. Podnikatel musí nejprve zrušit všechny evidenční jednotky a následně použít volbu „UKONČIT EET“. V případě potřeby lze evidenci na stejném místě znovu aktivovat.
Technické ukončení evidence je ovšem něco jiného než zánik zákonné povinnosti evidovat. Jiná situace nastává při ukončení podnikání nebo přechodu výhradně na platby nepodléhající EET, jiná při pokračujícím přijímání evidovaných tržeb. Pouhým vypnutím funkce v portálu se podnikatel povinnosti nezbaví. Rozhodující zůstává, zda přijímá příjmy, na které se evidence vztahuje.
Mýtus pátý: Bez drahé nové pokladny to nepůjde
Samostatná pokladna nebude jedinou cestou. Finanční správa připravuje bezplatnou webovou aplikaci MOJE eet, jejíž spuštění je naplánováno na 1. prosince 2026. „Jedná se o jednoduché řešení pro menší podnikatele – bez nutnosti pořizování vlastního pokladního zařízení,“ uvedla generální ředitelka Finanční správy Simona Hornochová. Aplikace má umožnit evidenci prostřednictvím tabletu nebo jiného zařízení připojeného k internetu.
Oproti původnímu systému se zúží také rozsah vykazovaných údajů. Podnikatelé nebudou odesílat například částky DPH ani informace o konkrétním zboží či zákazníkovi. Fyzické osoby navíc mohou při splnění podmínek uplatnit jednorázovou slevu na evidenci tržeb až pět tisíc korun. Nejde však o automatický příspěvek v plné výši pro každého živnostníka.
Vedle státní aplikace budou k dispozici komerční řešení propojující evidenci s přijímáním plateb a správou provozu. Patří mezi ně systém Genius od Global Payments. „Platební a pokladní systém Genius je na nové EET 2.0 připraven,“ uvádí společnost. Podnikatelům nabízí samostatný terminál, pokladní aplikaci do vlastního zařízení i přijímání plateb v mobilu.
Genius Terminal spojuje platební terminál, pokladnu, EET a tiskárnu účtenek v jednom zařízení. Podle poskytovatele zahrnuje také katalog položek, skladovou evidenci, přehledy prodeje a vzdálenou správu. Genius App je naopak pokladní aplikací pro podporované telefony a tablety s Androidem, která platby propojuje se službou Genius mobile pay. Výběr tak závisí na tom, zda provoz potřebuje vyhrazené zařízení, nebo chce podnikatel využívat vlastní telefon či tablet.
Genius mobile pay navazuje na aplikaci GP tom a umožňuje přijímat bezkontaktní platby přímo chytrým telefonem. Podporuje také EET 2.0, přičemž rozšíření Plus přidává katalog produktů a práci s objednávkami. Při aktivaci evidence podnikatel v aplikaci nahraje certifikát získaný přes DIS+, nastaví evidenční jednotky a dokončí autorizaci. Ani integrované řešení tedy nenahrazuje registraci u Finanční správy, propojuje však evidenci s platebními funkcemi, které podnikatel používá.
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Mýtus šestý: Evidovat musí úplně všichni
Pravidla obsahují výjimky, nelze je ale vykládat jako plošné osvobození celých skupin bez dalších podmínek. Například u nevidomých podnikatelů záleží vedle zdravotního stavu také na způsobu podnikání a zapojení dalších osob. Vyjmuty jsou rovněž některé tržby v dopravě nebo drobná vedlejší podnikatelská činnost veřejně prospěšných poplatníků. Vždy je tedy potřeba ověřit, zda konkrétní případ podmínky výjimky splňuje.
Důležité je také rozlišovat mezi výjimkou vztahující se na poplatníka a výjimkou pro určitou činnost. Pokud podnikatel provozuje více aktivit, vynětí jedné z nich nemusí platit pro ostatní. Stejně tak neznamená osvobození vybrané tržby automaticky konec všech evidenčních povinností. Rozhoduje charakter příjmu, způsob přijetí platby a podmínky zákonného vynětí.
Mýtus sedmý: Drobný živnostník nemá jinou možnost než evidovat
Pro část nejmenších podnikatelů existuje alternativa v podobě dobrovolného režimu EET OFF. Přihlásit se mohou podnikatelé v prvním pásmu paušálního režimu s příjmy do jednoho milionu korun, pokud splní příslušné podmínky. Namísto evidence budou ke své měsíční paušální záloze odvádět přirážku 1400 korun. Za celý rok tak možnost neevidovat představuje dodatečný náklad 16 800 korun.
Pro rok 2027 je nutné podat oznámení nejpozději do 11. ledna 2027. Finanční správa upozorňuje, že pozdě podané oznámení je neúčinné a zpoždění nelze napravit.